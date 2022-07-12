Türkiye ve BAE'den yatırım çalıştayı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin ardından BAE'nin Türk ekonomisine yapmayı planladığı yatırımlar netleşiyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetiyle, BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile aynı zamanda BAE Uzay Ajansı Başkanı olan Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Bint Yousef Al Amiri, beraberindeki şirket üst düzey yöneticileriyle Türkiye'ye ziyarette bulundu.
Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle normalleşen Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni dönemin başladığına işaret etmesi açısından önemli olan ziyaret kapsamında yarın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, yatırım çalıştayı gerçekleştirilecek.
Çalıştayda muadil bakanlıklar arasında ikili görüşmelerin yanı sıra, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE'nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları değerlendirilecek.
UZAYDA ORTAKLIK
Ziyaret çerçevesinde "Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da imzalanacak.
Anlaşmayla uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek.
Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularda sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra şubat ayında BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, heyette yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da BAE'li mevkidaşı Al Jaber ile bir araya gelmişti.
Görüşmede Al Jaber başkanlığında geniş katılımlı bir heyetin, yatırım ortamını yerinde incelemek üzere, Türkiye'yi ziyaret etmesi konusunda mutabakata varılmıştı.
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