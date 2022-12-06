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Haberler Dünya Türkiye ve Azerbaycan'dan 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan personele hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından iki ülkenin ordu personelini tebrik etti.

Giriş: 06.12.2022 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye ve Azerbaycan'dan 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı
Türkiye ve Azerbaycan'dan 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin izlediği, "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi de takip etti.

Tatbikatın sonunda Bakanlar Akar ve Hasanov, tatbikata katılan personelle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA PERSONELE HİTAP ETTİ

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'un telefonu aracılığıyla tatbikata katılan personele hitap etti.

"Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanmasından dolayı personeli kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz." dedi.

Zorlu arazi ve hava şartlarında düzenlenen tatbikatın iki ülke ordusunun daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki harekatlarda da bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır. İlham Aliyev kardeşimi gösterdiği kardeşlik, sevgi dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de "Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak tatbikatının başarıyla sona ermesi dolayısıyla kutluyorum. Bu tatbikatın ismi 'Kardeş Yumruğu'dur. Bu, Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürüdür. Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

* Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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