Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln, Türk Asıllı Alman futbolcu Salih Özcan'ın sözleşmesini 1 yıl uzatarak Almanya 2'nci Lig takımlarından Holstein Kiel'e kiraladı.

U21 Almanya Milli Takım oyuncusu Salih Özcan, yeni takımı Holstein ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE VE ALMANYA'DAN BİRÇOK TEKLİF ALDIM"

Türkiye ve Almanya liglerinden bir çok teklif aldığını ancak Holstein Kiel'i tercih ettiğini belirten Salih Özcan, "FC Köln takımımla bir yıllık anlaşmam kalmıştı. Takımım Köln dahil Bundesliga ve 2'nci Lig'den ve ayrıca basına da yansıdığı gibi Türkiye'den birçok transfer teklifleri aldım. Ancak Holstein Kiel Futbol Takımı'nın resmi menajeri Fabian Wohlgemuth ve takım antrenörü Andre Schubert beni bizzat arayarak, uzun zamandır beni takip ettiklerini söylediler. Takımlarının hücum futbolu oynadığını, benim de orta sahanın her bölgesinde oynayıp takıma katkı sağlayacağıma inandıklarını ifade ettiler. Prensipte benim istediğim şartları kabul ettiler. Haziran 2020'ye kadar bir yıllık yapılan teklifte, kulübümle de karşılıklı anlaşmaya varınca sözleşmeyi imzaladım." dedi.

Salih Özcan 2017 yılında U19 Almanya Milli Takımı'nın en başarılı futbolcusu seçilerek Almanya Futbol Federasyonu tarafından altın madalya ile ödüllendirilmişti.

21 yaşındaki Salih Özcan'a Türkiye A Milli Takımı'ndan da resmi davet yapıldı. Özcan'ın Almanya ya da Türkiye Milli Takımı arasında yapacağı seçim tercihi için 1 yıllık süresi bulunuyor.