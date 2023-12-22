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        Haberler Dünya Türkiye ve ABD'den Washington'da kritik 'savunma' zirvesi

        Türkiye ve ABD'den Washington'da kritik 'savunma' zirvesi

        Savunma Bakanlığı, Pentagon ile Washington'da savunma sanayii ve ikili ilişkilerin ele alındığı önemli bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 19:07 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:07
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        Türkiye ve ABD'den kritik 'savunma' zirvesi
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        Savunma Bakanlığı, ABD yetkilileriyle Washington'da kritik bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

        Savunma sanayii olmak üzere ikili iş birliklerinin ele alındığının belirtildiği toplantının, bir sonraki yıl Türkiye'de yapılacağı ifade edildi.

        Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        "Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023’te Washington’da gerçekleştirilmiştir.

        Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır.

        Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

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