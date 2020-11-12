Türkiye ve AB arasındaki Şehir Eşleştirme Zirvesi başladı

AA

Türkiye ve AB üyesi ülkelerin yerel yönetimlerinin şehirler arası iş birliğini ele aldığı Şehir Eşleştirme Zirvesi'nin çevrim içi düzenlenen açılış oturumuna, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

Katılımcılara hitap eden Kaymakcı, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerde yerel politikanın oynadığı yakınlaştırıcı role dikkati çekerek Türkiye ve AB arasındaki şehir eşleştirme projesinin de bu anlamda önemli olduğunu vurguladı. Kaymakcı, "Bu projeyle Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde yerel yönetimlerimizi AB üyesi bir Türkiye'nin çerçevesi doğrultusunda hazırlıyoruz ve diğer Avrupa ülkelerindeki yerel yönetimlerle gerek kardeşlik projeleriyle, gerek ortak sorunlara birlikte çözüm arama formülleriyle bir araya getiriyoruz." diye konuştu.

Eşleştirme ve kardeş şehir projesinin bir defa yapılıp unutulacak bir proje olmadığını, bu projeden kalıcı sonuçlar elde etmek istediklerini anlatan Kaymakcı, AB Başkanlığı ile başlayan bu projenin ikinci aşamasının TBB'nin liderliğinde başarıyla devam edeceğini belirtti.

Projede 19 belediye, 2 vilayet ve 2 kaymakamlığın yer aldığını söyleyen Kaymakcı, "4,5 milyon avroluk bir projeydi. Bunun 1,9 milyon avrosu teknik destek halinde geldi. 2,6 milyonu da hibe şeklinde gerçekleşti." dedi.

Dünya nüfusunun üçte ikisinin 2050'ye kadar şehirlerde yaşayacağı yönündeki öngörülere işaret eden Kaymakcı, şehirler arası yakınlaşmanın artık zorunlu hal aldığını aktardı. Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizin de vatandaşlarımızın da tüm Avrupa vatandaşlarının ortak sorunlarına ortak çözüm üretme konusunda birlikte çalışmaları önemli. Şehirlerin altyapısı, temiz su temini, çevre temizliği, istihdam, sağlık hizmetleri, güvenlik, ulaşım gibi birçok ihtiyaç, birlikte hareket etmeyi gerektiyor. Aynı zamanda son dönemde Kovid-19 konusunda şehirler arasında iş birliği önemli. Keza, afetlerle ve depremle mücadele de önemli bir konu. Bu vesileyle İzmir şehrimize de başsağlığı diliyoruz ve her türlü desteğimizi de sürdürmeye devam edeceğiz."

Proje kapsamında yerel yönetimlere yönelik şehir eşleştirme ve müktesebat eğitimleri yürütüldüğünü anlatan Kaymakcı, TBB ve diğer bölgesel belediye birlikleriyle başlatılan ortak projeler, pilot şehirlerde yürütülen çalışmalar ve deneyim paylaşımının yapıldığı uluslararası çalıştaylar hakkında da bilgi paylaştı.

Kaymakcı, yerel yönetimlerin, Ufuk, Erasmus ve "Vatandaşlar, Haklar, Eşitlik ve Değerler" adıyla yakında duyurulacak AB programına etkin bir şekilde katılmasının çok önemli olduğunun da altını çizdi.

AB'nin, özellikle "yeşil ve dijital Avrupa"ya odaklandığını belirten Kaymakcı, "Şehirlerimizin gerek sürdürülebilir yeşil politikalar izlemesi, gerekse dijitalleşmesi, sorunlarını dijitalleşmeyle çözmesi ve yönetimini dijitalleştirmesi gerekecek. Bu bağlamda da AB'de yaklaşık 150 milyar avroya yakın çeşitli programlardan sunulan projeler olacak. Bu projelere yerel yönetimlerimizi biz her zaman hazırlamaya ve bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Projeyi düzenleyenlere teşekkür eden Kaymakcı konuşmasını, "Umarım daha fazla şehirlerimiz arasında, Avrupa'daki tüm şehirlerimiz arasında iletişimi, etkileşim ve iş birliğini arttırırız. Yerelden gelen bu iş birliğinin, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini de kolaylaştıracağına ve bu sürece önemli destek sağlayacağına inanıyorum." diye sonlandırdı.

- Şehir eşleştirmesiyle ortak sorunlara ortak çözümler aranacak

Büyükelçi Meyer-Landrut da konuşmasında şehirler arasında tarih boyunca diplomatik ilişkiler kurulduğunu belirterek ülkesi Almanya'nın modern anlamda şehir eşleştirmenin öncüsü olduğunu söyledi.

İlk modern şehir eşleştirmesinin 1930'da Almanya'nın Wiesbaden kenti ile Avusturya'nın Klagenfurt kentleri arasında yapıldığını söyleyen Meyer-Landrut, "Şehir eşleştirme kavramı daha sonra çok yaygın şekilde gelişti çünkü Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında uzlaşı ve barış ortamının kurulması isteniyordu." diye konuştu.

Şehir eşleşmesiyle kentlerin birbirini ekonomik ve sosyal olarak desteklediğini ve sorunlara birlikte çözüm aradığını söyleyen Meyer-Landrut, "Bu proje ile yerel yönetimlere vatandaşların dahil edilmesi, yüksek nitelikli projelerin birlikte yapılması ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin kurulmasını amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Meyer-Landrut, yerel yönetimlerin vatandaşlara en yakın kuruluşlar olarak onların ihtiyaçlarına en hızlı yanıt veren yapılar olduğunun altını çizerek kentler arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine değindi.

Halkın sorunlarının genel olarak aynı olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, şehir eşleştirme ile ortak sorunların birlikte çözülmesinin sağlanarak bunun yeşil, iklime duyarlı ve akıllı şehir oluşturulmasındaki öneme vurgu yaptı.

Şehirlerde göçmenlik ve mültecilerle ilgili sorunların giderilmesi için şehir eşleştirmenin gerekli olduğunu kaydeden Meyer-Landrut, "Gaziantep'teki mülteci programlarından bazılarını ziyaret ettim. Gaziantep'te gerçekten inanılmaz çabalar sarf ediliyor bu zorluğun üstesinden gelmek amacıyla." dedi.

Vatandaşların birbirine yakınlaşmasını sağlayan projelerin aynı zamanda ortak Avrupa kimliğini de olumlu etkilediğini söyleyen Meyer-Landrut, bu amaç doğrultusunda açılan hibe programlarına Türkiye'den 164 başvuru yapıldığını, bunların arasından 23'ünün seçildiğini ifade etti.

Türkiye'den 19 şehrin seçilen alanlardaki projelere katılacağını kaydeden Meyer-Landrut, "Şehirler arasında eğitim, çevre, sağlık, kültür, turizm, enerji, inovasyon ve kamu idaresi gibi alanlarda projeler yürütülmektedir. Bütün bu projelerin ortak teması Avrupa'dır. Bu tema, demokratik, birleşmiş, küresel bakış açısına sahip, kültürel çeşitliliğe önem veren bir temadır." dedi.

Meyer-Landrut, AB projeleriyle kültürler ve toplumlar arası diyaloğu artırmayı amaçladıklarını belirterek "Bu projeler sayesinde önyargılar giderilebilecek çünkü proje, her siyasi görüşten ve coğrafi bölgeden tarafları bir araya getirmekte." diye konuştu.

Elde edilecek deneyimlerin diğer kurumlar tarafından da kullanılabileceğini dile getiren Meyer-Landrut, "Umarım bu projeler kapsamında kurulan iş birliği daha da güçlenerek devam eder ve AB ile Türkiye arasında daha yakın iş birliği ve entegrasyonun sağlanmasına katkı sağlar." ifadesini kullandı.

- Şehir Eşleştirme Zirvesi

Açılış oturumunda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı, AB Bölgeler Komitesi Başkan Yardımcısı Anders Knape'nin video mesajının da paylaşıldığı Şehir Eşleştirme Zirvesi, şehirler arası iş birliği ve yerel diplomasinin öneminin ele alındığı çeşitli panellerle devam edecek.

Yarın sona erecek zirve kapsamında, "yerel diplomasi, Kovid-19 ve sonrasında yerel ve bölgesel diplomasi için küresel ağlar, yerel ve bölgesel yönetimlerin AB'nin genişlemesine ve Türkiye'nin üyeliğine etkileri, doğa ve yeşil kentler" gibi konular değerlendirilecek.