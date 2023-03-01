Vatandaşlık endeksinde 7'nciyiz

AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsviçre menşeli yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners'ın Yatırım Göç Programları 2023 raporu yayınlandı.

Raporda yayınlanan iki endekste, dünyanın en önemli 14 vatandaşlık programının kapsamlı kıyaslaması yapılırken; Malta, Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'nde art arda sekizinci kez 1. sırada yer aldı. Türkiye, Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ise 66 puanla 7. sırada yer aldı.

Toplam 40 programın yer aldığı raporda; ülkelerin önde gelen akademik araştırmacıları, ülke riski uzmanları, ekonomistler, bağımsız uzman göçmenlik ve vatandaşlık hukukçuları ve bağımsız uzmanlardan oluşan kurul tarafından kapsamlı analiz ve karşılaştırmalara yer verildi. Raporda, yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programları içerisinde Avrupa'nın cazibesinin 2023'te de hüküm sürmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Göçmenlik ve Vatandaşlık Hukuku Uzmanı ve Henley & Partners Başkanı Dr. Christian H. Kaelin, raporun yatırım yoluyla oturum veya vatandaşlık almayı düşünen herkes için çok önemli bilgiler içerdiğini belirterek, "Rapor, yalnızca özel müşteriler, onların danışmanları ve diğer sektör profesyonelleri için değil aynı zamanda daha fazla mali özerklik ve ekonomik büyüme elde etmek için yatırım geçiş programlarını yönetmek isteyen hükümet politika yapıcıları için de önemli. Bu aşırı dalgalanma zamanında, ulus devletler, yatırımcıların fonlarını vatandaşlarına ve sakinlerine fayda sağlayan ulusal veya bölgesel sosyal, altyapı ve kalkınma projelerine tahsis etmek için yenilikçi bir finansman aracı olan yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarını kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.

MALTA ART ARDA SEKİZİNCİ KEZ 1. SIRADA YER ALDI

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'nde 77 puanla Malta'nın art arda sekizinci kez 1. sırada yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"74 puanla Avusturya vatandaşlığı 2. sırada, programın sonuçlanmış olmasına rağmen 71 puanla 3. sırada Karadağ vatandaşlık programı yer alıyor ve halen hükümet tarafından değerlendirilen yaklaşık 700 başvuru bulunuyor. Karayip ada ülkeleri, Grenada Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ve St. Lucia Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı 70'er puanla 4. sırayı paylaşarak sıralamanın ortasında. Antigua ve Barbuda ve St Kitts ve Nevis Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programları 69 puanla 5. sırada, Dominika Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ise 68 puanla 6. sırada yer alıyor. Popüler Türkiye Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı 66 puanla 7. sırada yer alıyor. Mısır ve Ürdün Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ikilisinin 65'er puanla 8. sırada Kuzey Makedonya Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı 64 puanla 9. sırada, 62 puanla Vanuatu 10. sırada ve 53 puanla Kamboçya’nın 11. sırada."

Küresel Oturum Programı Endeksi'nde 100 üzerinden 74 puan alan Portekiz Altın Oturma İzni Programı, ele alınan 26 program arasında genel klasmanda 1. sırada yer alırken, Portekiz hükümeti, 10 yıl önce uygulamaya başladığı emlak alımı ve yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesi uygulaması 'Altın Vize'yi kaldırmayı tartışıyor.

Portekiz hükümeti programının geleceğiyle ilgili karara varacağını işaret eden Demirel, "Geçmiş dönemde Portekiz Altın Oturum İzni Programı’na başvuran danışanlarımızın bu durumdan etkilenmeyeceği görüşündeyiz. 16 Mart’ta programın kapatılmasına karar verilse dahi en erken 1 Haziran itibarıyla alınan kararların uygulanabileceğini ve 1 Haziran öncesi yapılan başvuruların değişikliklerden etkilenmeyeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle hala Portekiz altın vizesine başvurmak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

OTURUM PROGRAMLARINDA AVRUPA İLK 5'TE

Demirel, Küresel Oturum Programı Endeksi'nde, Avrupa programlarının ilk 5 sıranın 4'ünü elinde tuttuğunu belirterek, "Portekiz Altın Oturma İzni Programı 74 puanla 1. sırada, Avusturya Özel Oturum Programı 73 puanla 2. sırada, İsviçre Oturum Programı ile, Akdeniz Yunanistan Altın Vize Programı ve İtalya Yatırım Yoluyla Oturum Programı’nın 3. sırada, 71 puanla Birleşik Krallık Yenilikçi Programı 4. sırada, Kanada Başlangıç Vizesi Programı 69 puanla 5. sırada, Letonya Yatırım Yoluyla Oturum Programı, endekse yeni gelen Lüksemburg yatırım yoluyla oturum programları 66 puanla 6. sırada, Malta Daimi Oturum Programı ve İspanya Yatırım Yoluyla Oturum Programı 65 puanla 7. sırayı paylaşıyor. Avustralya İş İnovasyonu ve Yatırım Programı ve Singapur Küresel Yatırımcı Programlarının her biri 64 puan alarak 8. Sırada, Kıbrıs Daimi Oturum Programı, İrlanda Yatırım Yoluyla Oturum Programı (yakın zamanda sonlandırıldı), Yatırım Yoluyla Jersey Oturum Programı ve Yatırım Yoluyla Panama Oturum Programları ise 62 puanla 9. sırayı paylaşıyor. BAE Oturum Programı ve ABD EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı ile her ikisi de 61 puanla 10. sırada yer alıyor." bilgisini paylaştı.

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