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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye Varlık Fonu'nun tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye Varlık Fonu'nun tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep

        Türkiye Varlık Fonu'nun uluslararası piyasalardaki tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 08:22 Güncelleme: 08.02.2024 - 08:22
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        Varlık Fonu'nun tahvil ihracına büyük talep
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        Türkiye Varlık Fonu, 5-6 Şubat'ta Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmeleri takiben 7 Şubat'ta uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıktı.

        Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S yapısında olan 5 yıl vadeli işlemin başlangıç fiyatı yüzde 9,125 oldu.

        İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Peş peşe yapılan iki fiyat revizyonu sonrası getiri oranı yüzde 8,375'e çekildi.

        Tahvil ihracına ilgi, uluslararası piyasaların Türk ekonomisine ve yeni ekonomi politikalarına duyduğu güveni bir kez daha kanıtladı.

        Yatırımcıların talepleri sürüyor. İşlemin nihai getiri oranı gün sonunda belli olacak.

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