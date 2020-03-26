26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mutabakat belgesine göre, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu, Türkiye Varlık Fonu'nun enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine Çinli yatırımcı, müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek
Türkiye Varlık Fonu (TVF) açıklamasına göre, bu hafta imzalanan belgeye göre Sinosure, TVF’nin cari açığın azaltılmasına dönük enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine Çinli yatırımcı, müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek. Sinosure ayrıca ilgili projelerin finansman şartlarına bağlı olarak 5 milyar ABD dolarına kadar sigorta desteği de sunabilecek.
TVF, yakın zamanda bu üç sektöre dair yatırım planlarının yanı sıra lojistik altyapı yatırımlarına katkıda bulunacağını duyurmuştu.
"ÇİN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ EKONOMİK TİCARİ VE YATIRIM İŞ BİRLİKLERİ ARTIYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez, "Türkiye’nin güçlü bir ticaret ve iş ortağı olan Çin ile iş birliğimizi yeni bir aşamaya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayı tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizlik ortamında imzalamamız da iki ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı." ifadelerini kullandı.
Sinosure CEO'su Wang Tingke ise, "Çin’in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi ve Türkiye’nin 'Orta Koridor' girişimi ilerleyip geliştikçe Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birlikleri de artıyor. TVF ve Sinosure arasındaki iş birliğini derinleştirecek önemli bir kilometre taşı olan mutabakat belgesi ile iletişim ve koordinasyonu birlikte yer alacağımız projelerde sürdürüp geliştireceğimizi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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