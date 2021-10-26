Türkiye Uzay Ajansı (TUA), alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olan Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC) Milli Uzay Programı'nda yer alan hedeflere yönelik uluslararası iş birliği görüşmelerini sürdürüyor.
TUA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Uzay Ajansı, 71 ülkeden 407 üyesi bulunan Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) tarafından organize edilen IAC'de yerini aldı. Kongre kapsamında gerçekleştirilen IAF Genel Kuruluyla birlikte TUA'nın IAF'ye üyeliği de tescillendi.
Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde 29 Ekim'e kadar sürecek organizasyonda TUA için fuar alanında geniş bir alan tahsis edildi. Bu alanda TUA'ya TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Delta V Uzay Teknolojileri AŞ ve Saha İstanbul da eşlik ediyor.
Her yıl 6 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan Kongrede uzay alanında çalışmalar yürüten şirketlerin yanı sıra uluslararası kuruluşlar ve akademi dünyası etkinliklerde bir araya geliyor.
Kongrede, Milli Uzay Programı'nda yer alan hedeflere yönelik iş birliği görüşmeleri sürdüren TUA'nın, devletler ve kurumlar arası 25'in üzerinde ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Bu kapsamda, Rusya, Japonya, Birleşik Krallık ve Azerbaycan'ın ilgili uzay ajanslarının yanı sıra, Space X ve Blue Origin gibi uzaya yönelik yaptığı çalışmalarla son zamanlarda dikkati çeken uluslararası şirketlerle de görüşme yapılması planlanıyor.
"ÜLKEMİZİN UZAYDAKİ HAKLARI İÇİN BURALARDA BULUNMALIYIZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, IAC'nin dünyanın en önemli uzay buluşması olduğuna dikkati çekerek, bu yıl 72'ncisi yapılan etkinlikte Türkiye olarak ilk defa stant açtıklarını vurguladı.
Milli Uzay Programı'na yönelik birçok ülkeden olumlu dönüş ve iş birliği teklifi aldıklarına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Bunları değerlendirmeye devam ederken alternatifleri öngörmek açısından IAC 2021 bizler için çok faydalı bir organizasyon olacak. Etkinlik boyunca birçok ajans ve şirketle ikili görüşmeler yapacağız. Ayrıca, ülkemizin uzaydaki varlığını ve haklarını korumak, gözetmek için de buralarda bulunmak gerekiyor. Unutmayalım ki, gelecek uzayda ve uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmayacak."
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