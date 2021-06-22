Genelgede, Türkiye'nin ekonomik gelişiminde ve kalkınmasında kritik bir rol oynayan UDY'lerin; sanayi, ticaret, maliye, enerji gibi alanlardaki politikaların en önemli tamamlayıcı unsurlarından biri olduğu belirtildi.
Son 19 yılda yürütülen dinamik reform süreci sonucu Türkiye'nin yatırım ortamını sürekli iyileştirdiği ve uluslararası yatırımcılara cazip bir yatırım ortamı sunduğu, bölgesinin en fazla yatırım çeken ülkelerinden biri olduğu vurgulanan genelgede, ülkenin; jeostratejik konumu, uluslararası şirketlerin ülkedeki kurulu üretim kapasiteleri, güçlü insan kaynağı ve tedarikçi altyapısıyla yatırımcılara değer zincirlerini kurmalarına ve büyütmelerini sağlayacak güvenli bir liman sunmaya devam ettiği kaydedildi.
Genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Son dönemde dünya ekonomisinin içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde ülkelerarası yatırım çekme rekabeti gün geçtikçe artmaktadır. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte değişen küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, ekonomimizin küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara taşınması, ülkemizin bölgesindeki üretim ve dağıtım üssü olma rolünün güçlenmesi beklenmektedir. Bu yeni dönemde Türkiye'nin mevcut performansını koruyarak yatırımlardaki UDY girişlerinin ve performansının hem küresel UDY pazarından alınan pay hem de yatırımın katma değeri özelinde nitelik ve nicelik olarak artırılması hedeflenmektedir."
Genelgede, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023),Yeni Ekonomi Programı (2021-2023),2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı gibi makro politika dokümanlarıyla uyumu gözetilmek ve ülkenin yatırımcılara sunduğu fırsatları derinlemesine analiz edilmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı tarafından başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023)" hazırlandığı bildirildi.
Yüksek katma değerli, bilgi-yoğun ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımların Türkiye'ye kazandırılması için hedef odaklı bir yol haritası oluşturacak ve ülkenin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacak UDY Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi resmi internet adresinde (www.invest.gov.tr) yayımlanacak.
UDY Strateji Belgesi kapsamında ortaya konulan alt stratejiler ve eylemler, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde izlenecek, belirlenen strateji ve eylemlerin etkin bir şekilde uygulanması sağlanacak.
Genelgede, strateji kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi gereği de vurgulandı.
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