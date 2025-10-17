Habertürk
        Türkiye ulaştırma programlarına gelecek yıl 778,5 milyar lira harcayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye ulaştırma programlarına gelecek yıl 778,5 milyar lira harcayacak

        Türkiye, gelecek yıl demir yolu ulaşımı, kara yolu ulaşımı, bilgi ve iletişim, deniz yolu ulaşımı ile kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı programları için 778,5 milyar liralık bütçe ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 12:57 Güncelleme: 17.10.2025 - 12:57
        Ulaştırma programlarına 778,5 milyar lira harcanacak
        2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre teknolojik gelişmelerin sağladığı hızlı ilerleme, ulaşım sektörünü de etkisi altına alarak hızla değişirken bu sürece ayak uydurmak için ulaştırma programlarının gideri için kaynak aktarılacak.

        Bu kapsamda, ulaştırma sektöründe en fazla pay 377 milyar 196 milyon 244 bin lirayla demir yolu ulaşımı için kullanılacak. Bu yıl 305 milyar 228 milyon 361 bin lira olan söz konusu bütçe, 2026 için yüzde 23,57 artırılmış oldu.

        İkinci sıradaki kara yolu ulaşımına bu yıl 329 milyar 853 milyon 395 bin lira olarak ayrılan bütçe, gelecek yıl yüzde 10,70 artışla 365 milyar 156 milyon 17 bin liraya yükseltildi.

        Bilgi ve iletişim programının bütçesi de yüzde 33,65 artırılarak 23 milyar 292 milyon 789 bin liraya çıkarıldı.

        Deniz yolu ulaşımı programında bu yıl yaklaşık 5,7 milyar lirayı bulan bütçe, gelecek yıl için yüzde 20,31 artışla 6 milyar 809 milyon 995 bin liraya ulaştı.

        Kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı programında ise gelecek yıl bütçesi, bu yıla kıyasla yüzde 36,68 artarak 6 milyar 44 milyon 149 bin lira oldu.

        Böylece, bu yıl 662 milyar 591 milyon 119 bin lira olan ulaştırma programlarındaki toplam bütçe, gelecek yıl yüzde 17,49 artışla 778 milyar 499 milyon 194 bin lirayı bulacak.

