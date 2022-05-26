Türkiye turizminde pazar çeşitlendi

AA

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye turizminde alternatif pazarların olduğunu, özellikle Polonya, Çekya, Slovakya, Romanya, Arnavutluk ve İngiltere pazarlarında taleplerin arttığını bildirdi.

Çorabatır, AA muhabirine, Türkiye'nin bu yıl ilk dört ayda 7 milyon 477 bin 47'si yabancı olmak üzere 8 milyon 885 bin 876 kişiyi ağırladığını söyledi.

Rakamların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 arttığını ifade eden Çorabatır, 2022'ye başlarken turizmde en parlak yıl olan 2019'un rakamlarını geçmeyi hedeflediklerini ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle beklentileri revize ettiklerini belirtti.

Çorabatır, Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye turizminde önemli iki pazar olduğuna işaret ederek, iki pazarda yaşanan düşüşe rağmen ülkeye gelen yabancı misafir sayısında iyi rakamlara ulaşıldığını kaydetti.

Yılın 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya'nın birinci, Bulgaristan'ın ikinci ve İran'ın da üçüncü sırada yer aldığını aktaran Çorabatır, bu pazarlarda ciddi artışlar gözlendiğini ifade etti.

İran'ı ise Rusya ile İngiltere'nin takip ettiğine değinen Çorabatır, şöyle konuştu:

"Bu sezon alternatif pazarlar oldu. Özellikle Polonya, Çekya, Slovakya, Romanya, Arnavutluk gibi pazarlardan taleplerin arttığını, İngiltere pazarının geri döndüğünü görüyoruz. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu pazarlarından da talepler gelmeye başladı. İsrail pazarı da gelişmekte. Rusya ile Ukrayna açığını kapatamayacak gibi gözüksek de inşallah hedeflediğimiz rakamları bulacağız."

Çorabatır, Türkiye'nin önemli avantajları bulunduğunu, birçok bölgeye kısa uçuş mesafesinde olduğunu ve özellikle yakın coğrafyadan önemli rezervasyon yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin ayrıca bünyesinde çok farklı turizm destinasyonlarını barındırdığını aktaran Çorabatır, "Ege bölgesi ayrı bir güzellik, Akdeniz bölgesi ayrı bir güzellik. İstanbul Türkiye'nin markası halinde, bu yıl da çok ciddi talep alacağını düşünüyoruz." dedi.

TANITIM HAREKETLİLİĞİ ARTIRDI

Çorabatır, Türkiye'de bugün yaşanan turizm hareketliliğinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) tanıtım faaliyetlerinin de etkin rol oynadığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sektör paydaşlarının takım ruhu ile hareket ederek gerek salgın gerekse Rusya Ukrayna arasındaki savaş süreçlerini iyi bir şekilde yönetebildiklerine işaret eden Çorabatır, pazar çeşitliliğinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçlerde daha iyi anladıklarını ifade etti.

Çorabatır, bu doğrultuda tedbirleri önceden almaya çalıştıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizm yapan İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa hatta ABD için turizmin ne kadar önemli olduğu son 2-3 yıldır daha iyi anlaşıldı. Türkiye ekonomisi için de turizm çok önemli bir sektör. Pandemi döneminde ülkeler tanıtımlara ara verirken, bütçelerini kendilerine saklarken biz tam tersini uyguladık. TGA vasıtasıyla bütün dünyaya gerek görsel gerek dijital medya ile tanıtım yapmaya devam ettik. Önemli isimleri Türkiye'ye davet ettik, çok önemli dergilerde Türkiye kapak oldu, hala da çalışmalar devam ediyor. Bu dönemde tanıtıma ara vermeden devam etmemiz bizim bugün bu kadar rahat konuşmamızın en büyük etkenlerindendir."

HEDEF KİŞİ BAŞI 1000 DOLAR

TÜROFED Başkanı Çorabatır, turizmde özellikle salgın sonrası taleplerin de değiştiğini söyledi.

Daha butik ve bireysel tatil tercihlerinin kişi başı geliri de artırdığını belirten Çorabatır, "Türkiye'nin turizminde kişi başı gelir, 670 dolarlardan 830, hatta 840'lara çıktı şu anda. Ama bu ülkenin turizmi bin dolarları hak ediyor. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.