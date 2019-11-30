30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye turizminin sağlıklı bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, "2019'da olduğu gibi turizmimiz sağlıklı bir şekilde yürüyor, inşallah 2020 turizmini hedeflerin üzerinde bir sonuçla bitireceğiz." dedi.
Bağlıkaya, AA muhabirine, turizm sektörünün temsilcileri olarak Cumhurbaşkanı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı turizm hedeflerini tutturmak için canla başla çalıştıklarını belirtti.
Bu bağlamda yeni kültür, spor ve sağlık turizmi alanlarında da ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Bağlıkaya, Türkiye turizminin lokomotifinin Avrupa olduğunu bildirdi.
Avrupa pazarının tartışmasız en önemli pazarlardan olduğunu anlatan Bağlıkaya, şöyle konuştu:
"2019'da olduğu gibi turizmimiz sağlıklı bir şekilde yürüyor, inşallah 2020 turizmini hedeflerin üzerinde bir sonuçla bitireceğiz. Ülkemizde huzur, güven devam ettiği müddetçe turist sayısı ve gelirlerinde artış olacaktır. Ukrayna ve Rusya da dahil olmak üzere 3-4 saatlik uçuş mesafesindeki pazarlar ana pazarlarımız, yani hedeflediğimiz 40 milyonun üzerindeki turistin ana pazarıdır. Türkiye hangi turizm dalına elini atsa avantajlı çıkıyor. Kültür, spor ve sağlık turizminde hep avantajlıyız. Türkiye'nin rekabet üstünlüğü olan alanlardan biri de sağlık turizmi ve ülkenin bu alanda çok pay alacağını söyleyebilirim. Yurt dışındaki hastanelerden bizimle baş ölçüşemeyecek kadar sağlıkta iyiyiz. Özellikle Arap coğrafyasından sağlık turizminde ciddi yolcu alıyorduk, şimdi yavaş yavaş Avrupa coğrafyasından da sağlık turizmiyle ilgili bir trafik başladı, gelişerek devam edecek."
UÇAK SAYISI ARTTIKÇA TURİST DE ARTIYOR
Uçak sayılarındaki artışın turist sayısındaki artışı doğru orantılı etkilediğine değinen Bağlıkaya, ülkeye daha fazla turisti getirmenin bir yolunun da uçak seferlerinin artırılmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.
Ülke turizmi için yurt içi ve dışındaki uçak sayılarının yetersiz kaldığını belirten Bağlıkaya, "Hint pazarında rakamlar yüzde 80, yüzde 100 civarında artıyor, bunlar biraz daha tarifeli seferlerin sayısına bağlı olarak artıyor. Yani ne kadar uçak varsa o kadar yolcu geliyor. Hint ve Japon pazarları küçük ama harcama ve kapasitesi yüksek pazarlar. Çeşitlilik ve kültürel alışverişi açısından bakıldığında bunlar olmazsa olmaz pazarlar. Uçak sayısındaki artış turist sayında da artışa yol açıyor." diye konuştu.
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