KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda açıklamalarda bulunan TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, Türkiye traktör üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini kendilerinin karşıladıklarını, 130'dan fazla ülkeye 16 bin 176 traktör ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Fuarda geçen günlerde banttan indirilen 1 milyonuncu traktörün yoğun ilgi gördüğüne işaret eden Canbeyli, TürkTraktör'ün ürün ve finansman kampanyalarının da çiftçilere tanıtıldığını aktardı.
Canbeyli, şirketin ve sektörün 2021 yılını rekorla kapattığını belirterek, "Geçen yıl büyük başarıların hem de büyük zorlukların olduğu bir yıldı. Üretimde TürkTraktör olarak tarihimizin en yüksek adette traktörünü ürettik. İhracatta rekor kırdık. Traktör pazarı 64 bin adede ulaştı. Traktör pazarı önceki yıla göre yüzde 33 büyüme gösterdi. Tarımın öneminin artması, 2018-2019'da küçülen traktör pazarının da getirdiği bir etkiyle pazar 2 yıldır büyüyor. Türkiye dünyada Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra 4'üncü büyük pazar oldu" dedi.
'ÜRETİMİN YÜZDE 75'İNİ KARŞILIYORUZ'
Türkiye'nin traktör üretiminde büyümesini sürdürdüğüne dikkati çeken Canbeyli, "Türkiye'de traktör üretiminde rekor kırıldı, geçen yıl 72 binin üzerinde üretim gerçekleşti. TürkTraktör olarak üretimin yaklaşık yüzde 75'ini tek başımıza karşılıyoruz. Şu anda Türkiye'de satılan her iki traktörden birisi TürkTraktör'ün fabrikalarında üretilen traktörlerden oluşuyor" bilgisini paylaştı.
Geçen yıl 48 bin 560 traktör üreterek kendi rekorlarını kırdıklarını kaydeden Canbeyli, "Başka bir rekor da ihracatta geldi. 130'dan fazla ülkeye 16 bin 176 traktör ihracatı gerçekleştirdik. Bunlar bizim için zorlukların yanında yaşadığımız çok güzel sonuçlar" diye konuştu.
'SAVAŞ SEKTÖRE ETKİ EDECEK'
Canbeyli, Rusya-Ukrayna savaşının sektöre etkisinin bazı zorluklar getireceğine de değindi.
Tedarikteki sıkıntıların devam edeceğini söyleyen Canbeyli, "Dolayısıyla tedarik zincirindeki sıkıntılar belli bir dönem daha bu savaşın da getirdiği zorluklarla biraz daha devam edecek. Ham petrol, enerji fiyatlarındaki artış ve girdi maliyetleri gibi zorluklar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem üreticilerin, hem çiftçilerin önünde duracak" dedi.
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