* Türk-İş: 20 milyon TL
* Kore Telekom: 15 milyon TL_
* ETİ Gıda: 10 milyon TL
* Memur-Sen: 10 milyon TL
*Ölmez Madencilik: 10 milyon TL
* DAP Yapı: 10 milyon TL
* MÜSİAD: 10 milyon TL
* Sami Çebi: 5 milyon TL
* Türkiye Ermenileri Patrikliği: 3 Milyon TL
* Dünya Ticaret Merkezi: 2 milyon TL
* Yusuf Çetin (Süryani Cemaati Ruhani Lideri): 1 milyon 250 bin TL
* Doktor Bülent Cihantimur: 1 milyon TL
* Bilfen Okulları: 1 milyon TL
* Gülle Tekstil: 1 milyon TL
* Emre Konuk: 1 milyon TL
* Bonna Porselen: 1 milyon TL_
* Kenan Kıran: 1 milyon TL
* Ahmet Çoban 1 milyon TL
* Avrupa Müzik: 500 bin TL
* Ebubekir Şahin (RTÜK Başkanı): 200 bin TL_
* Nihat Hatipoğlu: 200 bin TL