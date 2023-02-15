CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "TÜRKİYE TEK YÜREK" KAMPANYASINA TELEFONLA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yükünün altından kalkacaklarını belirterek, "Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radoyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. " dedi.

Tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları ortak yayın yapıyor. Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın bu akşam tüm kanallarda aynı anda ekrana geliyor.

Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım topluyor. Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak.