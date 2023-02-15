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Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar, Kaç TL bağış yaptı? İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağış yapan isimler

Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar bağış yaptı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından yaralını sarmak adına Türkiye Tek Yürek kampanyasında buluştu. Tüm kanallardan ortak yayınlanan Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak. Ülkenin önde gelen isimleri Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağış yaparak destek oluyor. İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında bağış yapan firmalar ve isimler...

Giriş: 15.02.2023 - 22:35 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Tüm ulusu yasa boğan ve milyonlarca insanın etkilendiği deprem felaketinde tüm Türkiye yaraları sarmak adına Türkiye Tek Yürek kampanyasında birlik oldu. Ünlü isimleri ve sunucuları ile ülkenin birçok önde gelen firması Türkiye Tek Yürek kampanyasına bağışta bulunarak kampanyaya destek oluyor. Peki, "Türkiye Tek Yürek ortak yayını kampanyasına kim, ne kadar bağış yaptı?" İşte bağış yapan isimler...

  • BAĞIŞTA BULUNANLAR

    * Merkez Bankası: 30 milyar TL

    * Ziraat Bankası: 20 milyar TL

    * Vakıfbank: 12 milyar TL

    * Halkbank: 7 milyar TL_

    * Turkcell: 3.5 milyar TL

    * Cengiz Holding: 500 milyon TL + 2 milyar 500 milyon TL

     

    *Türk Hava Yolları: 2 milyar TL

     

     

  • * Baykar Teknoloji... 2 milyar TL

    * TMSF: 2 milyar TL_

    * Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL

    * Türk Telekom: 2 milyar TL

    * Borsa İstanbul Grubu: 2 milyar TL

    * Kalyon Holding: 950 milyon TL

    * Zirve Holding Turkuaz Medya Grubu: 700 milyon TL

    * Ahlatçı Holding: 100 milyon TL

    * Boyner Grup: 50 milyon TL

    * Zorlu Holding: 30 milyon TL

    * Artaş Grubu: 20 milyon TL

    * Özdilek Holding: 20 milyon TL

     

     

  • * Türk-İş: 20 milyon TL

    * Kore Telekom: 15 milyon TL_

    * ETİ Gıda: 10 milyon TL

    * Memur-Sen: 10 milyon TL

    *Ölmez Madencilik: 10 milyon TL

    * DAP Yapı: 10 milyon TL

    * MÜSİAD: 10 milyon TL

    * Sami Çebi: 5 milyon TL

    * Türkiye Ermenileri Patrikliği: 3 Milyon TL

    * Dünya Ticaret Merkezi: 2 milyon TL

    * Yusuf Çetin (Süryani Cemaati Ruhani Lideri): 1 milyon 250 bin TL

    * Doktor Bülent Cihantimur: 1 milyon TL

    * Bilfen Okulları: 1 milyon TL

    * Gülle Tekstil: 1 milyon TL

    * Emre Konuk: 1 milyon TL

    * Bonna Porselen: 1 milyon TL_

    * Kenan Kıran: 1 milyon TL

    * Ahmet Çoban 1 milyon TL

    * Avrupa Müzik: 500 bin TL

    * Ebubekir Şahin (RTÜK Başkanı): 200 bin TL_

    * Nihat Hatipoğlu: 200 bin TL

     

     

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "TÜRKİYE TEK YÜREK" KAMPANYASINA TELEFONLA BAĞLANDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yükünün altından kalkacaklarını belirterek, "Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radoyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. " dedi.

     

    Tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları ortak yayın yapıyor. Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın bu akşam tüm kanallarda aynı anda ekrana geliyor.

     

    Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım topluyor. Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak.

     

  • DESTEK OLACAKLAR

    Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımıza destek olacak. 

  • Dizi ve program yüzlerinin ortak yayında toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

    Dayanışma kampanyasında toplanan miktar 22.30 itibarıyla 100 milyar TL’yi geçti.

     

    TEK YÜREK yazıp 1866'ya mesaj göndererek AFAD'a

     

    TEK YÜREK yazıp 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a bağış yapılabilecek.

     

    Ayrıca;

     

    Bağış yapılacak IBAN numaraları şöyle;

     

    TC Ziraat Bankası A.Ş TL hesabı

     

    TR26 0001 0021 1000 0028 6852 62

     

    TC Ziraat Bankası A.Ş Dolar hesabı

     

    TR96 0001 0021 1000 0028 6852 63

     

    TC Ziraat Bankası A.Ş Euro hesabı

     

    TR69 0001 0021 1000 0028 6852 64

     

    TC Ziraat Bankası A.Ş SWIFT hesabı

     

    TCZBTR2A

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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