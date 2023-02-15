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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ülkemizi yasa boğdu. Küresel boyutta da büyük üzüntüye neden olan iki depremde an itibarıyla ne yazık ki 35.418 kişi hayatını kaybetti.

Depremin ilk gününden itibaren birçok ünlü kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgesine hareket ederken birçok ünlü, yıkıma uğrayan 11 ilimizde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama adına yardım çalışmalarında yer aldı / alıyor. Birçok ünlü, ayrıca bağış toplama kampanyalarına katıldı / katılıyor.

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için bu akşam saat 20.00’den itibaren düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' adlı yardım programında başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olduğu ortak canlı yayın tüm televizyon kanallarında yayınlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayının başında telefonla bağlanarak şunları söyledi: Hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte ülkemizden KKTC'den, Azerbaycan'dan 213 televizyon ve 562 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşlerimizi şahsım milletim adına saygıyla selamlıyorum.

Kahramanmaraş'ımızın iki ayrı ilçesinden yaklaşık 9 saat arayla yaşadığımız iki büyük deprem, 11 ilimizde ciddi yıkıma ve hepimizin ciğerini yakan can kayıplarına yol açmıştır. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Devletimiz tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla milletimize 7'den 70'e tüm fertlerinin seferberliği ile depremzedelerin yanında yer almak için anında harekete geçti. Çetin kış şartları ile şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık devam ediyoruz.

İlk günlerdeki eksiklikler, aksaklıklar kısa sürede önemli ölçüde giderilmiş, çalışmalar hızlandırılmıştır. Asrın felaketi birlikte omuzladığımız kamu personeli ile sivil toplum mensubu, gönüllüsü ile herkese şükranlarımı sunuyorum.

Hem arama kurtarma faaliyetleri, hem bugünkü yardım kampanyası, hem de taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkeler teşekkür ediyorum. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak, enkaz altında inşallah tek bir insanımızı bırakmayacağız. Bununla birlikte iaşe ve ibade hizmetlerimizi hiç kimsenin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürüteceğiz.

Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar için hemen kolları sıvadık. Mart ayı başı itibariyle ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin konutun temelini atarak inşaya başlıyoruz.

Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları teslim etmeye başlamaktır. İnşallah elbirliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Dünkü Kabine toplantımızda oradaki arkadaşlarımla kendi aramızda 136 milyon 589 liralık bir yardım topladık. Bunun meblağın içinde bizim katkımız da elbette var.

İnşallah bugünkü kampanya ile toplanacaklarla birlikte yurt içi ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır.

Nitekim devletimizin kurumları da şu an itibariyle katılımların ne olacaklarını az önce Telekom'un ifade ettiği gibi, Turkcell'in ifade edeceği gibi bunun yanında tüm kamu bankalarının buradaki katılımda faydalarının ne olacağını hep birlikte izleyeceğiz. Milletimizin bu tür durumlarla ilgili alicenaplığını geçmişteki afetlerden yakından biliyoruz.

İnşallah bugün tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir. Devletimizin mevcut imkânlarını yurt içi ve yurt dışından gelecek yardımları takviye ederek Allah'ın izniyle bu yükünün altından kalkacağımızdan hiç şüphe duymuyorum.

İlk anda hatırlarsanız 100 milyar olarak Hazine ve Maliye'den buraya destek verdik. Bundan sonraki süreçte aynı şekilde Hazine ve Maliye bu konutların yapımı sırasında ne gerekiyorsa bunları vermeye devam edecektir. Çünkü ben halkımdan 1 yıl müsaade istedim. 1 yıl içinde inşallah bu konutları tamamlayacak ve inşallah sahiplerine teslim edeceğiz. Bu akşam katkıları olan tüm vatandaşıma, milletime tekrar şükranlarımı arz ediyorum, kalın sağlıcakla...

ORTAK YAYINI BU LİNKTEN İZLEYEBİLİRSİNİZ

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 aylık maaşını bağışladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir maaşını bağışladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi birer maaşını bağışladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendisi ve eşi adına 1 maaşını bağışladı.

'Türkiye Tek Yürek'te toplanan bağışlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

TEK YÜREK yazıp 1866'ya mesaj göndererek AFAD'a

TEK YÜREK yazıp 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a bağış yapılabilecek.

Ayrıca;

Bağış yapılacak IBAN numaraları şöyle;

TC Ziraat Bankası A.Ş TL hesabı

TR26 0001 0021 1000 0028 6852 62

TC Ziraat Bankası A.Ş Dolar hesabı

TR96 0001 0021 1000 0028 6852 63

TC Ziraat Bankası A.Ş Euro hesabı

TR69 0001 0021 1000 0028 6852 64

TC Ziraat Bankası A.Ş SWIFT hesabı

TCZBTR2A

Bağış için

0212 707 01 00

'Türkiye Tek Yürek'te bağışlar yapılıyor;

* Merkez Bankası: 30 milyar TL

* Ziraat Bankası: 20 milyar TL

* Vakıfbank: 12 milyar TL

* Halkbank: 7 milyar TL_

* Turkcell: 3.5 milyar TL

* Cengiz Holding: 500 milyon TL + 2 milyar 500 milyon TL

* Türk Hava Yolları: 2 milyar TL

* Baykar Teknoloji... 2 milyar TL

* TMSF: 2 milyar TL_

* Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL

* Türk Telekom: 2 milyar TL

* Borsa İstanbul Grubu: 2 milyar TL

* Ziraat Katılım: 1 milyar TL

* Kalyon Holding: 950 milyon TL

* Doğuş Holding... 500 milyon TL

* Zirve Holding Turkuaz Medya Grubu: 700 milyon TL

* Ahlatçı Holding: 100 milyon TL

* Boyner Grup: 50 milyon TL

* Zorlu Holding: 30 milyon TL

* Artaş Grubu: 20 milyon TL

* Özdilek Holding: 20 milyon TL

* Türk-İş: 20 milyon TL

* Bahçelievler Belediyesi Çalışanları: 14 Milyon TL

* Kore Telekom: 15 milyon TL_

* ETİ Gıda: 10 milyon TL

* Memur-Sen: 10 milyon TL

* Ölmez Madencilik: 10 milyon TL

* DAP Yapı: 10 milyon TL

* MÜSİAD: 10 milyon TL

* Metgün İnşaat: 10 milyon TL

* Sami Çebi: 5 milyon TL

* Abdürrahim Albayrak (Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı): 5 milyon TL

* Türkiye Ermenileri Patrikliği: 3 Milyon TL

* Maher Holding Sigorta Grubu: 3 milyon TL

* Tavuk Dünyası: 3 milyon TL

* Dünya Ticaret Merkezi: 2 milyon TL

* MGCM Yatırım: 2 milyon TL

*İsmail Berhan: 2 milyon TL

* Yusuf Çetin (Süryani Cemaati Ruhani Lideri): 1 milyon 250 bin TL

* Doktor Bülent Cihantimur: 1 milyon TL

* Bilfen Okulları: 1 milyon TL

* Gülle Tekstil: 1 milyon TL

* Emre Konuk: 1 milyon TL

* Bonna Porselen: 1 milyon TL_

* Kenan Kıran: 1 milyon TL

* Ahmet Çoban 1 milyon TL

* Tansu Çiller: 1 milyon TL

* Doktor Bülent Cihantimur: 1 milyon TL

* GKN Kargo: 1 milyon TL

* Avrupa Müzik: 500 bin TL

* Ebubekir Şahin (RTÜK Başkanı): 200 bin TL_

* Nihat Hatipoğlu: 200 bin TL