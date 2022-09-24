A Milli Kadın Voleybol takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası ilk maçında Tayland karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Voleybol dünyasında büyük bir merakla beklenen zorlu mücadeleye dair merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Tayland Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?