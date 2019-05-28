Shi, "Firmamızın önde gelen çalışanları ile geldiğimiz Türkiye'de, tarihi ve kültürel zenginliklerden çok etkilendik. Özellikle Kapadokya'yı çok beğendik. Kendine özgü farklı bir yapısı var. Bundan sonra bizler de Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunmak istiyoruz. Daha çok Çinli kadının Türkiye’ye gelerek Kapadokya'nın bu eşsiz güzelliklerini, muhteşem manzarasını görmesini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.