TTK 2 bin işçi alımı başvuruları ne zaman? Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılan ilana göre kurum bünyesinde çalışmak üzere 2 bin işçi alımı yapılacak. Peki, TTK işçi alımı başvuru şartları neler? İşte TTK 2 bin işçi alımı başvuru tarihi...