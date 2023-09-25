Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımı başvuruları 25 Eylül itibarıyla başladı. TTK 2 bin işçi alımı kapsamında başvurular Alo 170 ve İŞKUR E-Şube üzerinden yapılabilecek. TTK işçi alımı kura çekimleri 13 Ekim'de Zonguldak'ta, 20 Ekim tarihinde ise Bartın ve Karabük'te gerçekleştirilecek. Peki, "TTK başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...