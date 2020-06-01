Türkiye Taşkömrü Kurumu yeniden üretime başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19- salgını nedeniyle TTK'nin 30 Mart'ta ara verdiği üretime, 1 Haziran itibarıyla yeniden başlandı. TTK Üzülmez Müesssese Müdürlüğüne bağlı madenci ocağında çalışan işçilere, tertip almalarının ardından görev dağılımı yapıldı.
Daha sonra iş yeri hekimlerince ateşleri ölçülen ve sosyal mesafe konusunda bilgi verilen işçilere, kurumca maske dağıtıldı.
Yer altına inmek için kuyubaşındaki asansörün önüne gelen madenciler, sosyal mesafe kuralına bağlı kalınarak tek tek asansöre bindirildi.
Bu arada hijyen ekiplerince asansörün yanı sıra işçilerin bulunduğu alanlar dezenfekte edildi.
- "Bizim ocaklarımız son derece güvenli"
Genel Madenci İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, madencilerin sağlığını önemsediklerini belirterek, "İmkanlarımızın gerektiği şekilde iş güvenliğini aksatmadan çalışmalarımız başlamıştır. Madencilerimizin ateş ölçümleri de yapıldı." ifadelerini kullandı.
İş yeri hekimi doktor Metin Çelikiz de işçilerin sosyal mesafesinin korunduğu, ortam dezenfeksiyonunun yapıldığı ve işçilerin el hijyenlerine ve maske takmalarına çok önem verdiklerini dile getirdi.
Maske takmanın çok önemli olduğunu ve asansörlere belli sayıda işçi aldıklarını vurgulayan Çelikiz, "Faytonlara da binerken de sayıları azaltıldı. Orada da sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Bizim için üç önemli şey var. El hijyeni, maske ve sosyal mesafe. Madenden çıktıktan sonra da evlerine gidene kadar maskeleri olacak. Bizim ocaklarımız son derece güvenli." dedi.
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