Tarım Kredi Kooperatif markette bu hafta neler var? İşte 24 Ağustos - 6 Eylül aktüeli
Tarım Kredi Kooperatif marketlerde farklı kategorilerde olmak üzere toplamda 48 ürün indirimli bir şekilde raflardaki yerini aldı. Bu hafta markette; temizlik ürünleri, kahvaltılık, kuru bakliyat, içecek ve tavuk eti gibi onlarca ürün var. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 24 Ağustos-6 Eylül indirimleri...
Giriş: 29.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:42
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketler yeni aktüelini yayınladı. 24 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında geçerli olan indirimde temizlik ürünleri, peynir çeşitleri, kuru bakliyat ve içeçekler raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 24 Ağustos-6 Eylül indirimleri...
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