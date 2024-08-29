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        Haberler Bilgi Gündem Türkiye Tarım Kredi Kooperatif market 24 Ağustos - 6 Eylül aktüeli: Tarım Kredi Kooperatif markette neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif markette bu hafta neler var? İşte 24 Ağustos - 6 Eylül aktüeli

        Tarım Kredi Kooperatif marketlerde farklı kategorilerde olmak üzere toplamda 48 ürün indirimli bir şekilde raflardaki yerini aldı. Bu hafta markette; temizlik ürünleri, kahvaltılık, kuru bakliyat, içecek ve tavuk eti gibi onlarca ürün var. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 24 Ağustos-6 Eylül indirimleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:42
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          Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketler yeni aktüelini yayınladı. 24 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında geçerli olan indirimde temizlik ürünleri, peynir çeşitleri, kuru bakliyat ve içeçekler raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif 24 Ağustos-6 Eylül indirimleri...

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