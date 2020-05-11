Türkiye tarihleri belli oldu

Salgın nedeniyle çekimleri ertelenen 'Görevimiz Tehlike' serisinin 7'nci halkasının dünya genelinde vizyon tarihi ileriye alınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ABD'de 19 Kasım 2021'de gösterime gireceği açıklanan 'Görevimiz Tehlike 7'nin Türkiye'de de aynı tarihte vizyonda olacağı açıklandı. 'Görevimiz Tehlike 8'in gösterim tarihi ise 4 Kasım 2022 olarak belirlendi.

'Transformers'ın Türkiye için vizyon tarihi 24 Haziran 2022 olurken 'The Tomorrow War'un izleyiciyle buluşma tarihi 23 Temmuz 2021 oldu.