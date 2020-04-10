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Türkiye, ABD’nin bazı gelişen ülkelere sunduğu swap hattının bir benzerinin sağlanması için bazı G20 ülkeleriyle görüşüyor.

Bloomberg'in kaynaklara dayandırarak aktardığı habere göre 31 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fed’in swap kanalının Türkiye dahil edecek şekilde genişletilmesi fikrini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası temsilcileri ile Beyaz Saray, Fed konuya ilişkin yorum yapmadı. Kaynaklar Türk yetkililerin o tarihten bu yana diğer G20 ülkeleri merkez bankalarıyla swap mekanizmalarını görüştüğünü belirtti.

Fed koronavirüs pandemisinden kaynaklı ekonomik sorunlarla mücadele etmek amacıyla küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanması için geçtiğimiz ay 14 merkez bankasıyla geçici swap hattı oluşturmuştu.