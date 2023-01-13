"Türkiye-Suriye yakınlaşması ABD'nin radarında"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile görüşmek üzere ABD'ye gidiyor. Masada önemli başlıkların olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar görüşmenin önemini haberturk.com için değerlendirdi.

TÜRKİYE-SURİYE YAKINLAŞMASI ABD'NİN RADARINDA

Görüşmenin 18 Ocak'ta gerçekleşeceğini belirten Ali Çınar "Biden yönetimi süresince, iki yıldır ilk defa Türk Dışişleri Bakanı başkent Washington D.C.'de ABD'li mevkidaşı tarafından ağırlanacak. 'Neden bu kadar uzun sürdü' şeklinde eleştiriler de vardı. O nedenle bu görüşmenin bir ilk olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Çınar görüşmede küresel ve bölgesel gelişmelerin gündeme geleceğini ifade ederek "F-16 konusu, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki diplomatik çabaları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile iki ülke arasındaki ticari ilişkiler gündemde olacak. Ve tabi ki Türkiye'nin Suriye ile normalleşme çalışmaları da ABD'nin radarında. Bu konu da ana gündem maddelerinden biri" şeklinde konuştu.

ABD KONGRESİNDE CUMHURİYETÇİ RÜZGARI

ABD'de Kasım ayında yapılan ara seçimler sonrası, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi başkan Kevin McCarthy'nin de seçilmesinin ardından çalışmalar başladı. "ABD Kongresinde Cumhuriyetçi rüzgarı esiyor" diyen Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Temsilciler Meclisi'nde ardı ardına tasarıları ve komiteleri kurmaya başladılar. Demokrat Parti ve Başkan Biden'a yönelik bazı adımlar var. Kongrede de çok hareketli bir süreç yaşanıyor, gündem yoğun" ifadelerini kullandı.

ÇİN'E KARŞI ADIMLAR

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida'nın Beyaz Saray ziyaretinin de gündemde olduğunu belirten Ali Çınar "ABD bilhassa Asya-Pasifik'teki stratejisi ve Çin'e karşı adımları olduğu için Japonya ile yakın ilişkilere önem veriyor. O nedenle ticari, askeri ve teknoloji başta olmak üzere birçok konuda görüşme yapılacak" dedi. Aralık ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 6,5 olarak gerçekleşmesiyle enflasyondaki düşüş eğilimine de değinen Çınar "Ancak gıda ve kira konularında hâlâ yüksek fiyat ve sıkıntılar devam ediyor. Gözler şimdi FED'in alacağı faiz artış karar oranının ne olacağında. Görünen o ki 25 baz puan artışı olma ihtimali var" şeklinde konuştu.