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Türkiye Süper Lig Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi? Gaziantep Trabzonspor maçı şifresiz canlı yayın izle!

Türkiye Süper Lig Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep, Türkiye Süper Toto Süper Lig 32.hafta mücadelesinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Kırmızı Siyahlılar, Süper Lig puan durumu sıralamasında 40 puanla 15. sırada yer alırken, Bordo Mavililer 71 puanla zirvede yer alıyor. Her iki takım da Türkiye Süper Lig mücadelesinden 3 puanla dönmek istiyor. Mücadeleye az bir süre kala, Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt arandı. İşte, mücadeleye dair bilgiler...

09.04.2022 - 18:10 | Güncelleme: FUTBOL

  • Gaziantep ile Trabzonspor Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Türkiye Süper Lig puan durumu sıralamasında 40 puanla 15.sırada yer alan Gaziantep, Süper Lig 32. hafta mücadelesinde 71 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor'u konuk ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen mücadeleye az bir süre kala, Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt arandı. Bordo Mavililer, Kırmızı Siyahlılar'ı mağlup ederek 2 maçın ardından galibiyet elde etmek istiyor.

  • GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Gaziantep, Türkiye Süper Toto Süper Lig 32.hafta mücadelesinde Bordo Mavilileri konuk ediyor.  Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep Trabzonspor mücadelesi, 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve Bein Sports 1kanalından canlı olarak yayınlanacak.

  • GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    Gaziantep Trabzonspor maçı şifresiz canlı yayın izlemek için Bein Sports 1 üyeliğinizin bulunması gerekiyor.

  • GAZİANTEP TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Ertuğrul, Kitsiou, Doğan, Furkan, Maxim, Sagal, Muhammed, Figueiredo.

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswill, Dorukhan, Hamsik, Visca, Nwakaeme, Cornelius. 

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