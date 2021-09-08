Türkiye, Sudan'a hayvancılık alanında teknik desteği artıracak

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'la hayvancılık alanında başlatılan iş birliğinin süreceğini ve ülkeye verilen teknik desteğin artırılacağını söyledi.
Neziroğlu, Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi'nin Türkiye'ye 25-29 Ağustos'ta yaptığı ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Başkent Hartum'daki bakanlık binasında yapılan toplantıda Büyükelçi Neziroğlu, ziyaretten mutluluk duyduklarını ve Türkiye'nin hayvancılık alanındaki tecrübelerini Sudan ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.
"Sudan’ın başarı hikayelerine ihtiyacı var. Bu hikayeleri birlikte yazacağız." diyen Neziroğlu, 12-18 Eylül'de Türkiye’den teknik bir heyetin Sudan’a geleceğini anlattı.
Neziroğlu, ziyaret sırasında Sudan’daki mezbahaların hijyen standartları için teknik destek sağlanması, hayvan hastalıklarını engellemek için aşı temini, sığır cinsi hayvanların kimliklendirilmesi, ulusal düzeyde onaylı kontrol programları kurulması hususlarında Sudan’a teknik destek sağlanmasının ele alınacağını ifade etti.
- Türkiye aşı hibe edecek
Türkiye'nin bu alandaki deneyiminden istifa etmeyi amaçlayan ziyaretin başarılı olduğunu vurgulayan Abdunnebi, "Afrika'nın en büyük mezbahasını kuran Cantek şirketi ile Sudan'ın hayvan üretimi merkezlerinde Kuzey Kurdufan, Güney Darfur, Kızıldeniz ve Hartum eyaletlerinde 4 yeni mezbaha kuracağız." dedi.
Hayvancılık Bakanı, Türkiye'nin Sudan’a aşı hibe edeceğini de aktardı.
Sudanlı öğrencilerin hayvancılık alanında eğitim bursu alacağını dile getiren Abdunnebi, hastalıklarla mücadele konusunda iş birliği yapılacağını açıkladı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen Menagil'deki Suni Tohumlama ve Siperim Üretim Merkezi'nin geliştirilmesi ve yeni merkezler açılması konusunda da anlaşmaya vardıklarını anlatan Abdunnebi, arıcılık, balıkçılık, tavukçuluk alanlarındaki iş birliğine de değindi.
Bakan Abdunnebi, Türk iş adamlarıyla Sudan'da hayvancılık, mezbahalar, karantina merkezleri ve yem üretimi alanında yatırım yapmaları için görüştüklerini de dile getirdi.
Türkiye'deki hayvanların kayıt sistemine hayranlık duyduklarını aktaran Abdunnebi, Sudan'da aynı sistemi uygulamak için hazırlıklara başlayacaklarını ifade etti.
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