Türkiye 'soykırım' davasına müdahil oluyor!

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Lahey'e gitmeden önce İstanbul Havalimanı VİP Terminali'nde Türkiye'nin UAD'deki "soykırım" davasına müdahillik başvurusuna ilişkin konuşan Yüksel, 7 Ekim 2023'ten bugüne İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirtti.

İsrail'in çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bin kişiyi öldürdüğüne dikkati çeken Yüksel, İsrail'in kuvözdeki bebekler dahil olmak üzere Gazzelileri yok etmek istediğini söyledi.

Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının Birleşmiş Milletler Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi'ne dayanılarak açılan bir dava olduğunun altını çizen Yüksel, şöyle devam etti:

"Biz de ilk andan itibaren Türkiye olarak bu davaya müdahil olacağımızı ilan etmiştik ve 31 Mayıs’ta Lahey Büyükelçiliğimiz tarafından Uluslararası Adalet Divanına nota verilerek bu davaya müdahil olacağımızı resmi olarak kayıt altına almıştık. Biz ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün hukuki ve teknik çalışmaları yaparak, uluslararası hukukun, Uluslararası Adalet Divanının ve bundan önceki soykırım davaları ve uluslararası ceza mahkemeleri kararları örnekleri olmak üzere bilgi ve belgeleriyle delilleri ortaya koyarak müdahillik başvurusu hazırladık."