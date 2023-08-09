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        Haberler Gündem Türkiye sosyal medyada kaç saat vakit geçiriyor? Dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz!

        Türkiye sosyal medyada kaç saat vakit geçiriyor? Instagram'da 21, WhatsApp'da 11 saat harcanıyor!

        Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, ülkemizde sosyal medya kullanımı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de insanların aylık sosyal medya kullanım süresi dünyaya kıyasla ciddi oranda yüksek olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 09:45
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        • 1

          Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle beraber sosyal medyaya olan bağımlılık giderek artıyor. Günlük hayatta etkin rol oynayan sosyal medya neredeyse insanların kararlarını etkileyebilecek potansiyele sahip hale geldi.

        • 2

          TÜRKİYE SOSYAL MEDYADA NE KADAR VAKİT GEÇİRİYOR?

          Sosyal medya ve dijital güvenlik konularında önemli araştırmalar yapan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'a göre bu durum ülkemiz için de geçerli. Sosyal medya kullanımı ile ilgili günümüz verilerini paylaşan Eraslan, Türkiye'de her yaşta insanın dijital dünyada oldukça uzun saatler vakit geçirdiğini gözler önüne serdi.

        • 3

          EN ÇOK INSTAGRAM BAĞIMLISIYIZ

          Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 80'i sosyal medyada çok uzun süre ve yoğun şekilde vakit harcıyor. Mevcut oran, 18 yaş üstü gençler için yüzde 95'e kadar çıkıyor. 60 yaş üstü kişilerde de oranlar düşük değil.

          DataReportal'ın yayınladığı verilere göre 2023 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 87'si en az bir sosyal medya platformu kullanıyor. Türkiye'de en çok kullanılan platform ise Instagram.

        • 4

          TÜRKİYE DÜNYA GENELİNDE 15. SIRADA

          Ülkemizde 40 milyondan fazla kişi Instagram kullanıyor. Instagram'ın ardından sırayla WhatsApp, Twitter ve Youtube geliyor.

          Türkiye'de aylık sosyal medya kullanım oranı ise diğer ülkelere göre çok yüksek. Türk kullanıcılar Instagram'da ortalama 21.4 saat vakit geçirirken, WhatsApp'ta bu oran 11 saate kadar çıkıyor.

          Türkiye dünya genelinde sosyal medya kullanımında 15. sırada yer alıyor. Türkiye'de birçok ülke gibi sosyal medya platformlarına bağlı durumda.

          Kaynak: AA

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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