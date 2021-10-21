AA

Türkiye, son 40 yılda ihracatındaki artışı sürdürerek dünya ticaretindeki konumunu sağlamlaştırdı.

Ülke, 1980 yılında dünya ihracatı 2 trilyon dolar iken 2,9 milyar dolar dış satımla dünya ihracatından yüzde 0,14 pay almıştı.

2000 yılına gelindiğinde ise dünya ihracatı 6,5 trilyon dolara çıkarken Türkiye'nin ihracatı 27,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 0,43 seviyesine ulaştı.

Türkiye, 2020 yılında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisindeki olumsuz etkilerine rağmen dünya ihracatından aldığı payı artırmayı sürdürdü. Ülke, 169,6 milyar dolarlık ihracatla 17,6 trilyon dolarlık dünya ihracatından aldığı payı rekor bir düzey olan yüzde 0,96'ya çıkardı.

Bu yıl da Türk ihraç ürünleri dünya ticaretindeki ağırlığını güçlü şekilde artırmaya devam etti. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2021 yılı ikinci çeyrek istatistiklerine göre yıllıklandırılmış (12 aylık) dünya ihracatı 19,8 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ihracatı ise aynı dönemde 199,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, bu dönemde dünya ihracatı içindeki payını tarihinde ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıkararak yüzde 1,01'e yükseltti.

Türkiye, 2001 yılında 6,2 trilyon dolar olan dünya ihracatından, 31,3 milyar dolarla yüzde 0,51 pay alırken son 20 yılda ihracatını 6 kattan fazla artırmış oldu.

Yıllıklandırılmış ihracat temmuz ayında 201 milyar dolar, ağustosta 207,4 milyar dolar ve eylülde 212,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracattaki bu ivmenin devamı ile 2021 yılı Orta Vadeli Program tahmini olan 211 milyar doların aşılması bekleniyor. Türkiye'nin eylül ayı ihracatı 20,8 milyar dolar, 9 aylık ihracatı ise 161 milyar dolar olmuştu.

Öte yandan, Türkiye, 15 Ekim'de 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bir günde elde edilen bu ihracat rakamı, Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği yıllık ihracata ve 1990'da gerçekleştirdiği aylık ihracata karşılık geliyor.

Türkiye'nin ekim ayı ihracat rakamlarının da 2 Kasım'da Ticaret Bakanı Muş tarafından açıklanması bekleniyor.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktını belirtirken, "Bu rakam 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullanmıştı.

DTÖ ve TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın gelişimi şöyle:

Tarih Dünya İhracatı (Milyon Dolar) Türkiye İhracatı (Milyon Dolar) Türkiye'nin Dünya İhracatından Aldığı Pay (%) 1980 2.036.136 2.910 0,14 1981 2.014.387 4.703 0,23 1982 1.885.811 5.746 0,30 1983 1.845.977 5.728 0,31 1984 1.955.714 7.134 0,36 1985 1.952.890 7.958 0,41 1986 2.138.506 7.457 0,35 1987 2.515.500 10.190 0,41 1988 2.868.916 11.662 0,41 1989 3.098.920 11.625 0,38 1990 3.489.739 12.959 0,37 1991 3.511.359 13.595 0,39 1992 3.779.172 14.716 0,39 1993 3.794.694 15.343 0,40 1994 4.328.264 18.106 0,42 1995 5.167.620 21.599 0,42 1996 5.406.052 23.245 0,43 1997 5.592.319 26.260 0,47 1998 5.503.135 26.881 0,49 1999 5.719.381 26.587 0,46 2000 6.454.020 27.775 0,43 2001 6.196.440 31.334 0,51 2002 6.500.713 36.059 0,55 2003 7.590.832 47.253 0,62 2004 9.222.553 63.167 0,68 2005 10.510.292 73.476 0,70 2006 12.131.449 85.535 0,71 2007 14.032.003 107.272 0,76 2008 16.170.529 132.027 0,82 2009 12.565.091 102.143 0,81 2010 15.303.993 113.883 0,74 2011 18.343.114 134.907 0,74 2012 18.513.545 152.462 0,82 2013 18.968.466 161.481 0,85 2014 19.010.139 166.505 0,88 2015 16.560.762 150.982 0,91 2016 16.046.277 149.247 0,93 2017 17.746.583 164.495 0,93 2018 19.559.050 177.169 0,91 2019 19.019.026 180.833 0,95 2020 17.618.935 169.638 0,96 2021* 19.829.147 199.485 1,01

(*2021: Çeyreklik DTÖ verileriyle yıllıklandırılmıştır)