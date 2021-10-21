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Bakan Muş: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını duyururken ülkenin ihracatı da 20 yılda 6 kattan fazla artmış oldu

21.10.2021 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye son 20 yılda ihracatını 6 kattan fazla artırdı
AA

Türkiye, son 40 yılda ihracatındaki artışı sürdürerek dünya ticaretindeki konumunu sağlamlaştırdı.

Ülke, 1980 yılında dünya ihracatı 2 trilyon dolar iken 2,9 milyar dolar dış satımla dünya ihracatından yüzde 0,14 pay almıştı.

2000 yılına gelindiğinde ise dünya ihracatı 6,5 trilyon dolara çıkarken Türkiye'nin ihracatı 27,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 0,43 seviyesine ulaştı.

Türkiye, 2020 yılında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisindeki olumsuz etkilerine rağmen dünya ihracatından aldığı payı artırmayı sürdürdü. Ülke, 169,6 milyar dolarlık ihracatla 17,6 trilyon dolarlık dünya ihracatından aldığı payı rekor bir düzey olan yüzde 0,96'ya çıkardı.

Bu yıl da Türk ihraç ürünleri dünya ticaretindeki ağırlığını güçlü şekilde artırmaya devam etti. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2021 yılı ikinci çeyrek istatistiklerine göre yıllıklandırılmış (12 aylık) dünya ihracatı 19,8 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ihracatı ise aynı dönemde 199,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, bu dönemde dünya ihracatı içindeki payını tarihinde ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıkararak yüzde 1,01'e yükseltti.

Türkiye, 2001 yılında 6,2 trilyon dolar olan dünya ihracatından, 31,3 milyar dolarla yüzde 0,51 pay alırken son 20 yılda ihracatını 6 kattan fazla artırmış oldu.

Yıllıklandırılmış ihracat temmuz ayında 201 milyar dolar, ağustosta 207,4 milyar dolar ve eylülde 212,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracattaki bu ivmenin devamı ile 2021 yılı Orta Vadeli Program tahmini olan 211 milyar doların aşılması bekleniyor. Türkiye'nin eylül ayı ihracatı 20,8 milyar dolar, 9 aylık ihracatı ise 161 milyar dolar olmuştu.

Öte yandan, Türkiye, 15 Ekim'de 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bir günde elde edilen bu ihracat rakamı, Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği yıllık ihracata ve 1990'da gerçekleştirdiği aylık ihracata karşılık geliyor.

Türkiye'nin ekim ayı ihracat rakamlarının da 2 Kasım'da Ticaret Bakanı Muş tarafından açıklanması bekleniyor.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktını belirtirken, "Bu rakam 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullanmıştı.

DTÖ ve TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın gelişimi şöyle:

Tarih

Dünya İhracatı

(Milyon Dolar)

Türkiye İhracatı

(Milyon Dolar)

Türkiye'nin Dünya İhracatından Aldığı Pay (%)

1980

2.036.136

2.910

0,14

1981

2.014.387

4.703

0,23

1982

1.885.811

5.746

0,30

1983

1.845.977

5.728

0,31

1984

1.955.714

7.134

0,36

1985

1.952.890

7.958

0,41

1986

2.138.506

7.457

0,35

1987

2.515.500

10.190

0,41

1988

2.868.916

11.662

0,41

1989

3.098.920

11.625

0,38

1990

3.489.739

12.959

0,37

1991

3.511.359

13.595

0,39

1992

3.779.172

14.716

0,39

1993

3.794.694

15.343

0,40

1994

4.328.264

18.106

0,42

1995

5.167.620

21.599

0,42

1996

5.406.052

23.245

0,43

1997

5.592.319

26.260

0,47

1998

5.503.135

26.881

0,49

1999

5.719.381

26.587

0,46

2000

6.454.020

27.775

0,43

2001

6.196.440

31.334

0,51

2002

6.500.713

36.059

0,55

2003

7.590.832

47.253

0,62

2004

9.222.553

63.167

0,68

2005

10.510.292

73.476

0,70

2006

12.131.449

85.535

0,71

2007

14.032.003

107.272

0,76

2008

16.170.529

132.027

0,82

2009

12.565.091

102.143

0,81

2010

15.303.993

113.883

0,74

2011

18.343.114

134.907

0,74

2012

18.513.545

152.462

0,82

2013

18.968.466

161.481

0,85

2014

19.010.139

166.505

0,88

2015

16.560.762

150.982

0,91

2016

16.046.277

149.247

0,93

2017

17.746.583

164.495

0,93

2018

19.559.050

177.169

0,91

2019

19.019.026

180.833

0,95

2020

17.618.935

169.638

0,96

2021*

19.829.147

199.485

1,01

(*2021: Çeyreklik DTÖ verileriyle yıllıklandırılmıştır)

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