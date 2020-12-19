Türkiye, Somali'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün, ülkenin Galkayo şehrinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlenen saldırıda, aralarında üst düzey Somalili yetkililerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Somali'ye güçlü desteğini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Somali'de dün düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti.