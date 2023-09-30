Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        18
        Galatasaray
        GS
        16
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Beşiktaş
        BJK
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Voleybol Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyat elemeleri Filenin Efeleri maçı bugün mü yarın mı? - Voleybol Haberleri

        Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri kapsamında B Grubu'nda mücadele ediyor. Organizasyonun ilk maçında Sırbistan ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini 3-1 ile geçti. Filenin Efeleri'nin sıradaki rakibi ise Slovenya. Peki, Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye dair bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Haydi Filenin Efeleri! A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için vizeyi almasının ardından gözler A Milli Erkek Voleybol Takımımıza çevrildi. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri kapsamında B Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, gruptaki ilk maçınca Sırbistan'ı 3-1 ile geçmeyi bildi. Filenin Efeleri ikinci maçta ise Slovenya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Slovenya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar

        • 2

          TÜRKİYE - SLOVENYA ERKEK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

          Türkiye - Slovenya mücadelesi saat 04.00'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Olimpiyat elemeleri 8 Ekim'de sona erecek.

        • 3

          MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

          1 Ekim Pazar:

          04.00 Türkiye-Slovenya

          3 Ekim Salı:

          10.00 Türkiye-ABD

          4 Ekim Çarşamba:

          13.30 Türkiye-Japonya

        • 4

          6 Ekim Cuma:

          04.00 Türkiye-Finlandiya

          7 Ekim Cumartesi:

          04.00 Türkiye-Mısır

          8 Ekim Pazar:

          07.00 Türkiye-Tunus

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa