Türkiye-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor. Tayland'da düzenlenen organizasyonda İspanya, Bulgaristan ve son olarak Kanada'yı mağlup eden Filenin Sultanları, grup aşamasını namağlup lider tamamladı. Son 16 turuna yükselen ay-yıldızlı ekip, çeyrek final yolunda Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye-Slovenya maçı ne zaman oynanacak? İşte Türkiye-Slovenya maçı yayın bilgisi...
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nda adını son 16’ya yazdırdı. Grup etabında sergilediği üstün performansla üçte üç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kanada karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle gözünü eleme turlarına çevirdi. Şimdi sırada Slovenya var. Voleybolseverler, Türkiye-Slovenya mücadelesinin günü, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE - SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelede galip gelen ekip çeyrek finale yükselecek. Filenin Sultanları'nın Slovenya ile oynayacağı karşılaşma 1 Eylül Pazartesi günü sahne alacak.
TÜRKİYE - SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
FIVB Dünya Şampiyonası Filenin Sultanları son 16 maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.
