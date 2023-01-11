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Haberler Dünya Türkiye, siyasi nedenlerle tutuklanan Kırım Tatarları'nın serbest bırakılmasını istedi - Dünya haberleri

Türkiye, siyasi nedenlerle tutuklanan Kırım Tatarları'nın serbest bırakılmasını istedi

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan, Kırım'da haklarında 13 yıl mahkumiyet kararı verilen 5 Kırım Tatarı'nın serbest bırakılmasını talep etti.

Giriş: 11.01.2023 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye, siyasi nedenlerle tutuklanan Kırım Tatarları'nın serbest bırakılmasını istedi - Dünya haberleri
AA

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın 5 Kırım Tatarı'nı hapis cezasına çarptırmasının ardından açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım Tatar soydaşlarımız Cemil Gafarov, Servet Gaziyev, Erfan Osmanov, Alim Karimov ve Seyran Murtaza'nın bugün alınan bir kararla 13 yıl hapis cezasına mahkum edilmelerini endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kırım Tatarlarının, ana yurtlarında özgür ve güvenli şekilde yaşama hakkına Türkiye'nin desteğinin yinelendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçenler ve daha önce benzer şekilde mahkum edilen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil Kırım'da siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm soydaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."

Fotoğraf: AA

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