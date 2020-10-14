3 EKSİK VAR

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş, maçta oynayamayacak olan bir diğer ismin ise Leicester forması giyen yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü olduğunu açıkladı.