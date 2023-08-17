Türkiye Sigorta'dan temmuz ayında 28,4 milyar TL prim üretimi 

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Türkiye Sigorta açıklamasına göre, ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla göre en yüksek artış, yüzde 230 ile kaza branşında 2 milyar 62 milyon 39 bin 920 TL prim üretimiyle gerçekleşti.

Türkiye Sigorta, hastalık/sağlık branşında yüzde 208 büyümeyle 1 milyar 225 milyon 437 bin 900 TL, yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 193 büyümeyle 6 milyar 131 milyon 253 bin 775 TL prim üretimine erişti.

Diğer branşlar bazında bakıldığında Türkiye Sigorta geçen yıla göre yüzde 73 artışla genel zararlar branşında 7 milyar 135 milyon 32 bin 78 TL prim üretimi elde etti.

Kara araçları sorumluluk branşında yüzde 71'lik bir büyüme sağlayan şirket, 7 milyar 223 milyon 97 bin 827 TL prim üretimine erişti. Ayrıca şirket, kara araçları branşında yüzde 147'lik bir artış kaydederek 3 milyar 190 milyon 771 bin 776 TL'ye ulaştı.