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        Haberler Spor Basketbol STBL Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru oldu - Basketbol Haberleri

        Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru oldu

        Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:12
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        Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru belli oldu
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        Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak katıldı.

        Hidayet Türkoğlu konuşmasına, "Sözlerime başlamadan önce dün gece Gazze'de yaşanan, insanlık suçu olan hastane saldırısını kınıyor, bölgede yaşayan tüm sivillere yönelik saldırıların bir an önce bitmesini, barışın sağlanmasını temenni ediyorum." ifadeleriyle başladı.

        Türkiye Sigorta'nın basketbolun en rekabetçi liglerinden birine sponsor olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

        "Basketbol, Türkiye ve dünya genelinde bir tutkudur. Bu spor, heyecanın, birlikteliğin, rekabetin en yüksek seviyede yaşandığı bir platform sunmaktadır. Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi, bu tutkunun en parlak yıldızlarıdır. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarımızın uluslararası arenadaki başarıları ve Türkiye Basketbol Ligi'nin rekabet dozu, basketbolun cazibesini sürekli artırmaktadır. Türkiye Sigorta, geçtiğimiz yıl Basketbol Süper Ligi'ne adını vermesinin ardından bu yıl da basketbolun yaygınlaştırılması ve kulüplerimizin desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru olmuştur. Önümüzdeki 2 yıl boyunca Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsoru olarak basketbol ailemize ve ligimize büyük bir destek sunacaktır."

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        Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta ile yaptıkları iş birliğinin uzun yıllar süreceğine inandıklarını belirterek, "Türkiye Sigorta, basketbolun büyüleyici dünyasına olan bağlılığını kanıtlamış bir markadır. Bu bağlılık sadece başarıya yönelik değil, aynı zamanda genç yeteneklerimize, basketbolun tüm paydaşlarına ve sporun geniş kitlelere yayılmasına olan inançlarının da bir yansımasıdır. Sponsorluk anlaşmaları ve iş birlikleri kulüplerimize finansal destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda basketbolun daha fazla kişiye ulaşmasına da olanak tanıyor. Türkiye Sigorta ile yaptığımız anlaşma bu bağlamda Türk basketbolun geleceği için büyük bir değer taşımaktadır. Türkiye Sigorta'ya, basketbolumuza duyduğu güven ve inanç için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak da Türk basketboluna destek vermenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığımız Basketbol Süper Ligi isim sponsorluğu sözleşmemizi yenilerken, aynı şekilde iş birliğimizi Türkiye Basketbol Ligi'ni içerecek şekilde genişletiyoruz. 12 farklı ilimizden 18 güzide takımın rekabet ettiği Türkiye Basketbol Ligi'miz de bundan sonra Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi olarak anılacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Sigorta olarak geçen yıl attıkları imzalarla Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğunu 3 yıllığına üstlendiklerini hatırlatan Çakmak, şöyle konuştu:

        "Şimdi de Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsorluğunu 2 seneliğine sahiplenerek lige merhaba diyoruz. Federasyonumuz ve kulüplerimizin gayretli çalışmalarıyla hem ülkemizde hem de uluslararası alanda öncü konumda olan liglerimizi, güç birliğiyle daha iyi bir noktaya taşıyarak 85 milyonun gururuna gurur katmayı hedefliyoruz. Bu beraberlikten doğan güçlü sinerjinin hem markamıza hem de basketbolumuza değer katacağına inancımız tamdır. Bu iş birliğinin bir sponsorluktan öte ortak bir hedefe kitlenen yol arkadaşlığı olarak gördüğümüzü belirtmek isterim. Basketbolumuzun dünyanın önde gelen liglerinden biri haline gelmesinde takımlarımızın ve oyuncularımızın çalışmaları kadar, gençlerimize sporcu kişiliğiyle örnek olan milli gururumuz, federasyon başkanımız Sayın Türkoğlu başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve görevli arkadaşlarımızın katkıları çok büyük ve değerli."

        Konuşmaların ardından Hidayet Türkoğlu ve Taha Çakmak, sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

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