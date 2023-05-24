Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Türkiye Sigorta'nın bilançosu ne söylüyor?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli oluyor. Türkiye Sigorta'nın 2022 ve 2023 ilk çeyrek bilançolarını yorumlayan Benli, hangi bilanço kaleminin kendilerini umutlandırdığını hangisinin beklentilerin altında kaldığını açıklıyor. Şirketin karlılığını etkileyen bilanço kalemlerine değinen Benli, önümüzdeki dönem şirketin kar rakamlarını olumlu veya olumsuz etkileyecek alanları sıralıyor. Şirketin piyasa değeri ve rasyolarının ele alındığı programda Türkiye Sigorta için önümüzdeki dönem büyümeyi sağlayacak alanlar aktarılıyor. Programda ayrıca depremin sigorta sektörüne etkisi de masaya yatırılıyor.

Giriş: 24.05.2023 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Sigorta'nın bilançosu ne söylüyor?
HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli oluyor. Türkiye Sigorta'nın 2022 ve 2023 ilk çeyrek bilançolarını yorumlayan Benli, hangi bilanço kaleminin kendilerini umutlandırdığını hangisinin beklentilerin altında kaldığını açıklıyor.
Şirketin karlılığını etkileyen bilanço kalemlerine değinen Benli, önümüzdeki dönem şirketin kar rakamlarını olumlu veya olumsuz etkileyecek alanları sıralıyor. Şirketin piyasa değeri ve rasyolarının ele alındığı programda Türkiye Sigorta için önümüzdeki dönem büyümeyi sağlayacak alanlar aktarılıyor. Programda ayrıca depremin sigorta sektörüne etkisi de masaya yatırılıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu ve Özdağ bugün ortak açıklama yapacak
Kılıçdaroğlu ve Özdağ bugün ortak açıklama yapacak
Polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Yüzme eğitimi için girdiği havuzda boğuldu
Yüzme eğitimi için girdiği havuzda boğuldu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.