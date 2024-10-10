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        Haberler Ekonomi Borsa Türkiye Sigorta, BIST Temettü 25 Endeksi'ne giriyor - Borsa Haberleri

        Türkiye Sigorta, BIST Temettü 25 Endeksi'ne giriyor

        Türkiye Sigorta, 1 Kasım itibarıyla BIST Temettü 25 Endeksi'nde yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:51
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        Türkiye Sigorta, BIST Temettü 25 Endeksi'ne giriyor
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        Türkiye Sigorta, Borsa İstanbul’da (BIST) temettü getirisi yüksek olan ve yatırımcılarına sürdürülebilir değer sunan kurumların dahil olduğu BIST Temettü 25 Endeksi’nde 1 Kasım itibarıyla bulunacak olan tek sigorta şirketi oldu.

        Türkiye’nin en değerli marka ve kurumlarının bulunduğu BIST Temettü 25 Endeksi’nde yer alacak olmalarından duydukları gururu belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “Finansal başarımızın bir göstergesi olan bu gelişmeyle ilerlememizi sürdürüyoruz. Endekse dahil olarak, yatırımcı erişim ağımızı da genişletmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli başarı, uzun vadeli finansal gücümüzün ve yatırımcılarımıza sunduğumuz sürdürülebilir değer yaratma stratejimizin somut bir kanıtıdır. Hissedarlarımıza daha fazla fayda sağlama hedefimizle, sigorta sektöründe lider konumumuzu pekiştiriyor ve güvenle büyüyoruz. Biz, ülkemize ve ekonomimize güveniyoruz. Ülkemizin stratejik varlıklarına sigorta güvencesi sağlıyor; vatandaşlarımızın kasko ve sağlık gibi bireysel sigorta ürünlerine kolay ulaşması için, uygun fiyatlı ve ihtiyaca yönelik ürünleri sunmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir büyümemizin ve güçlü finansal performansımızın göstergesi olan bu başarı için, çalışma arkadaşlarımıza, yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Sigorta sektöründe öncü olmaya ve birlikte yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.”

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