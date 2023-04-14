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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 25. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 25. hafta yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basket karşılaşması ile başlayacak

Giriş: 14.04.2023 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 25. hafta heyecanı
İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 25. hafta heyecanı yarın, 16 Nisan Pazar ve 17 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta A.Efes - Beşiktaş karşılaşması ile tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 25.haftanın programı şöyle:

15 NİSAN CUMARTESİ

13.00 Bahçeşehir Koleji - Büyükçekmece Basket
15.30 Aliağa Petkim Spor - Pınar Karşıyaka
18.00 Gaziantep Basketbol - Galatasaray

16 NİSAN PAZAR

13.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Tofaş
15.30 Darüşşafaka - Manisa Büyükşehir Belediyesi
18.00 Türk Telekom - Fenerbahçe
20.30 Bursaspor - Konyaspor

17 NİSAN PAZARTESİ

20.30 A.Efes - Beşiktaş

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