Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 25. hafta heyecanı yarın, 16 Nisan Pazar ve 17 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta A.Efes - Beşiktaş karşılaşması ile tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 25.haftanın programı şöyle:

15 NİSAN CUMARTESİ

13.00 Bahçeşehir Koleji - Büyükçekmece Basket

15.30 Aliağa Petkim Spor - Pınar Karşıyaka

18.00 Gaziantep Basketbol - Galatasaray

16 NİSAN PAZAR

13.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Tofaş

15.30 Darüşşafaka - Manisa Büyükşehir Belediyesi

18.00 Türk Telekom - Fenerbahçe

20.30 Bursaspor - Konyaspor

17 NİSAN PAZARTESİ



20.30 A.Efes - Beşiktaş