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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak

Giriş: 31.03.2023 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı
İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı yarın, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Türk Telekom ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23.haftanın programı şöyle:

1 NİSAN CUMARTESİ

13.00 Türk Telekom - Beşiktaş
15.30 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji
18.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka

2 NİSAN PAZAR

13.00 Aliağa Petkim Spor - Konyaspor Basketbol
15.30 A.Efes - Manisa Büyükşehir Belediyesi
18.00 Gaziantep Basketbol - Tofaş
18.00 Darüşşafaka - Büyükçekmece Basketbol

3 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef

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