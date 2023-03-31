Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta heyecanı yarın, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Türk Telekom ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 23.haftanın programı şöyle:

1 NİSAN CUMARTESİ

13.00 Türk Telekom - Beşiktaş

15.30 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji

18.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Pınar Karşıyaka

2 NİSAN PAZAR

13.00 Aliağa Petkim Spor - Konyaspor Basketbol

15.30 A.Efes - Manisa Büyükşehir Belediyesi

18.00 Gaziantep Basketbol - Tofaş

18.00 Darüşşafaka - Büyükçekmece Basketbol

3 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef