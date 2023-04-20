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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak

Giriş: 20.04.2023 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta heyecanı
İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta yarın, 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe, Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak. Hafta kapanış mücadelesinde ise Beşiktaş, Aliağa Petkim'i konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta programı şöyle:

21 NİSAN CUMA

19.00 Fenerbahçe - Merkezefendi Belediyesi Basket

22 NİSAN CUMARTESİ

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor
15:30 Tofaş - A.Efes
18.00 Gaziantep Basketbol - Türk Telekom Spor
20.30 Galatasaray Nef - Büyükçekmece Basketbol

23 NİSAN PAZAR

13.00 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka
15.30 Konyaspor Basketbol - Bahçeşehir Koleji
18.00 Beşiktaş - Aliağa Petkim

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