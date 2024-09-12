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        Haberler Spor Basketbol Türkiye Sigorta Basketbol Lig'inde 2024-2025 sezonu yarın başlayacak - Basketbol Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Ligin'de 2024-2025 sezonu yarın başlayacak

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Lig'inde yarın başlayacak 2024-2025 sezonunda 18 ekipten 2'si Süper Lig vizesi alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:50 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:50
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        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yarın başlayacak 2024-2025 sezonunda 18 ekipten 2'si Süper Lig vizesi alacak.

        Yarınki Pizzabulls CO Basket-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo maçıyla başlayacak ligde ilk devre 20 Aralık Cuma günü başlayacak 17. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

        Normal sezonun da 20 Nisan 2025 Pazar günü bitmesi planlanıyor.

        İstanbul'dan 6, Ankara'dan 3, Balıkesir'den 2, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Muğla, Tekirdağ ve Trabzon'dan birer takımın yer alacağı ligde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Çağdaş Bodrumspor, Çayırova Belediyespor, Esenler Erokspor, Fenerbahçe Koleji Novotel, Finalspor, Gaziantep Basketbol, Haremspor, iLab Basketbol, İstanbul Anka, Kapaklıspor, Konya Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü, OGM Ormanspor, Pizzabuls CO Basket, Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo, TED Ankara Kolejliler ve Trabzonspor mücadele edecek.

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        STATÜ

        Ligi ilk sırada bitirecek takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, lideri takip edecek 6 ekip doğrudan play-off vizesi alacak. Bu takımları takip edecek 4 takımdan 2'si daha play-in müsabakalarının ardından play-off'ta mücadele etme hakkı kazanacak.

        Play-off'u birinci tamamlayacak ekip de Süper Lig'e yükselecek.

        Ligi son 2 sırada bitirecek takımlar lige veda edecek.

        İLK HAFTA PROGRAMI

        Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        18.00 Pizzabuls CO Basket-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo (Küçükçekmece Halkalı)

        14 Eylül Cumartesi:

        14.00 Çayırova Belediyespor-İstanbul Anka (Çayırova)

        15.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-Konya Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

        17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

        18.30 Haremspor-Esenler Erokspor (Beylikdüzü)

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        15 Eylül Pazar:

        14.00 Kapaklıspor-Trabzonspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

        16.00 Gaziantep Basketbol-iLab Basketbol (Karataş Şahinbey)

        18.00 OGM Ormanspor-TED Ankara Kolejliler (M.Sait Zarifoğlu)

        16 Eylül Pazartesi:

        16.00 Çağdaş Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum)

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