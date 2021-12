AA

Fevzipaşa İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Sigortanın anlamlı bir programa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sosyal sorumluluk projesine katkı sağlayan Türkiye Sigortaya teşekkür eden Ayhan, "Doğaya iyi bakmamız lazım ki çocuklarımıza güzel bir gelecek, güzel bir dünya bırakalım." dedi.

İnsanların doğanın sunmuş olduğu kaynakları adeta bitmeyecek gibi değerlendirdiğini belirten Ayhan, "İnşallah bu hor kullanmamızı azaltacağız. Bugün karşılaştığımız iklim krizlerinin sorumlusu da insandır. Dünya artık alarm veriyor ve hepimizin de bu sese kulak vermesi lazım. Daha temiz, daha güvenli, daha sağlıklı bir dünya için tek güvencimiz olan sevgili öğrencilerimize verdiğimiz çevre eğitimi ile geleceğimizi kazanacağız." dedi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ise çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için böyle bir proje başlattıklarını ve ülke genelinde 10 bin eğitim seti dağıtacaklarını söyledi.

Sürdürülebilir geleceğin inşasında çocukların öneminin büyük olduğunu vurgulayan Benli, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak en önemli önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkati çeken Benli, şunları kaydetti:

"Dünyanın geldiği noktada artık en önemli gerçeğimiz, başlıca ortak sorunlarımızdan biri iklim değişikliği. Ancak insanların hala bu gerçeği görmezden gelerek hareket etmesinin sonuçlarını ne yazık ki her geçen gün daha acı tecrübelerle görmeye başladık. Canlarımızı, bin bir emeklerle sahip olduğumuz varlıklarımızı doğal afetler sonucunda kaybediyor ve büyük üzüntüler yaşıyoruz. Tüm bu sıkıntıların önüne geçmenin bir dizi tedbirlerle mümkün olduğuna dikkati çekmek istiyorum. İklim değişikliğiyle mücadelede özellikle sıfır atık konusunun önemli rol oynadığını, sıfır atığın hem ekonomiye hem sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunduğunu her an hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum."

Benli, sürdürülebilir bir yaşamın toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlı olduğunu vurgulayarak "Türkiye Sigorta olarak sıfır atık eğitim setine destek verdik, 10 bin kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Bu setlerin doğaya dost ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlaması en büyük temennimiz. Gelecek nesillerimize güzel bir ülke bırakmak adına çok sayıda sorumluluk projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere eğitim setleri hediye edildi.