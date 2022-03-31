Macaristan´da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası´nda serbest stil müsabakaları sona erdi. Bu stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Türkiye 141 puanla, 159 Puanla Azerbaycan´ın ardından ikinci sırayı alırken Gürcistan ise 133 puanla üçüncü oldu.

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