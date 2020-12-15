Türkiye semalarında hayat kurtaran Tanzanyalı

Binlerce kilometre uzaktaki Tanzanya'dan eğitim için 1993'te Kayseri'ye gelen Erdem, 2000 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Okurken tanıştığı bir hemşireyle 2000 yılında dünya evine giren ve Kayseri'de yaşamaya karar veren Erdem, çeşitli hastanelerde çalıştıktan sonra bir ilan sayesinde hava ambulansında görev yapmaya başladı.
Erdem, AA muhabirine, insanların sağlıklarına kavuşması için zaman ve mekan fark etmeden helikopter ambulansında mücadele verdiklerini söyledi.
Türkiye'de her zaman çok iyi karşılandığını vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:
"Aslında amacım Türkiye'den mezun olduktan sonra Tanzanya'ya geri dönmek ve orada uzmanlık yapmak, daha farklı branşlarda hizmet vermekti ama kader, kısmet. Burada üniversitedeyken eşimle tanıştım. Evlendikten sonra ailesinin de isteğiyle Türkiye'de kaldık. Eşim için Tanzanya farklı bir ülke olduğu için 'burada kalırsanız daha iyi olur' tavsiyesiyle Türkiye'de kaldık. Türkiye çok güzel bir yer, iyi ki burada kaldık. Burada yaşadığım için memnunum. Eşim Malatyalı ama o dönem burada hemşire olarak görev yapıyordu ve aynı zamanda İşletme Bölümü'nde okuyordu. Eşimle tanışıp evlendikten sonra Tanzanya'ya gitmek yerine hayatımıza Türkiye'de devam ettik. Emekli olduktan sonra Tanzanya'ya gitmeyi planlıyorum. Orada kaldığım yer deniz kenarında bir ada. Her zaman tatil yapar gibi emeklilik hayatımı orada geçirmek istiyorum."
Erdem, Kayseri'de insanların kendisine alıştığını ve hiçbir zaman yabancılık çekmediğini dile getirdi.
- "Bu işi çok seviyorum"
Hava ambulansında görev yapmanın çok önemli olduğunun altını çizen Erdem, şöyle devam etti:
"Ben özel hastanede çalışırken hava ambulansında çalışacak doktor arandığına dair bir ilan vardı. Önce macera olsun diye müracaat ettim daha sonra mülakata çağırdılar ve ardından eğitim derken bu işe başlayınca aşık oldum. Bu işi çok seviyorum. Acil vakalara çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Gördüğünüz bu helikopterlerin hepsi tam teşekküllü, gerekirse acil servis gibi hizmet veriyor, yoğun bakım ünitesi bile var. Sadece acil olaylarda değil, yoğun bakım hastalarının sevkinde bile kullanılıyor. Yaz kış her zaman ambulans helikopter olaylara gidiyor ve hastaları kurtarıyor."
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