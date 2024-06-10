Türkiye Şeker Fabrikaları görevde yükselme sınavı başvuru tarihi 2024: Şeker Fabrikaları görevde yükselme ve unvan değişikliği şartları
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınavı başvuruları devam ediyor. Merkez ve Taşra olmak üzere alınacak olan istihdamda belli şartların yer alması gerekiyor. İşte Türkiye Şeker Fabrikaları görevde yükselme sınavı başvuru şartları ve detayları
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Kamuda çalışmak isteyen binlerce vatandaş görevde yükselme sınavı başvurularını tamamlamaya çalışıyor. Farklı kadrolarda yapılacak olan alımlarda kaç kişi alınacağı belli oldu. İşte Türkiye Şeker Fabrikaları görevde yükselme sınavı başvuru detayları
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TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatında boş bulunan Müdür Yardımcısı, Uzman ve Teknik Uzman ile Taşra teşkilatında boş bulunan Müdür Yardımcısı, Uzman (Muh. ve Tic. İşl.), Teknik Şef, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma Güvenlik Grup Şefi ve Memur pozisyonları için görevde yükselme yapılmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde “Görevde Yükselme Sınavı” yapılacaktır.
MERKEZ TEŞKİLATI İÇİN AÇILACAK MÜNHAL POZİSYONLAR
1-Müdür Yardımcısı
(Haberleşme, Sistem ve Güvenlik, Yazılım Geliştirme ve Uygulama Müdürlüğü)
2-Uzman (Haberleşme)
3-Teknik Uzman
(Sistem ve Güvenlik, Yazılım Geliştirme ve Uygulama Müdürlüğü)
TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN AÇILACAK MÜNHAL POZİSYONLAR
1-Müdür Yardımcısı
2-Teknik Şef
3-Uzman
4- Şef
5- Koruma ve Güvenlik Amiri
6- Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı
7- Koruma ve Güvenlik Grup Şefi
8-Memur
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II-SINAVA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR
ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
III-SINAVA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR
Görevde Yükselme Sınavına katılmak isteyenlerin, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8’inci maddelerinde düzenlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teknik uzman ve başmühendis pozisyonlarından birinde en az bir yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis, mimar, kimyager, biyolog, programcı ve istatistikçi pozisyonlarının birinde en az üç yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az beş yıl olmak.
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Uzman (idari) pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Uzman (idari) pozisyonunda en az bir yıl görev yapmış bulunmak veya şef (idari) pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef (idari) pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az altı yıl olmak.
1) Personel, muhasebe, ticaret, pancar muhasebesi ve bilgi işlem şeflikleri için fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak; bu şefliklerin dışında kalan şef (idari) pozisyonları için en az yüksekokul mezunu olmak,
2) Memur, veznedar, daktilograf, bilgisayar işletmeni pozisyonlarının birinde en az bir yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teknik şef pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.
1) En az yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.
1) En az yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az altı yıl olmak.
1) En az yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,
3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Toplam hizmet süresi en az üç yıl olmak.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi göz önüne alınacaktır.
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IV-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
1- Aday memur statüsü ile deneme süresi içinde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.
2- İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
3- Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
4- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
V-SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
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VI-YAZILI VE SÖZLÜ SINAVIN KONU BAŞLIKLARI
Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı ortak konu başlıkları ve mesleki konu başlıkları duyurunun sonundaki ekler kısmında yer almaktadır.
EKLER:
1-Sınava Katılma Talep Formu
2-Tahhütname
3-Dilekçe Örneği
4-Sınav Açılması Uygun Görülen Boş Kadrolar
5-Görevde Yükselme Sınavı Konu Başlıkları
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