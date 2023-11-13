Aktif fay hatları üstünde bulunması nedeniyle sık sık depremlerin yaşandığı ülkemizde bu kez Burdur korkutan bir depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen söz konusu depremin ardından gün itibariyle yaşanan depremleri listedik. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler haritası...