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        Haberler Gündem TÜRKİYE SALLANIYOR! Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 13 Kasım 2023 Pazar Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler listesi

        Akdeniz depremle sallanıyor! 13 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler haritası

        Türkiye güne bir deprem haberiyle daha başladı. Bu kez Akdeniz'den gelen deprem haberi sonrası yurt genelindeki vatandaşlar; nerede deprem oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte, gerek AFAD gerek Kandilli Rasathanesi üzerinden sorgulanabilecek 13 Kasım son depremler haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 18:26 Güncelleme: 13.11.2023 - 18:26
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        • 1

          Aktif fay hatları üstünde bulunması nedeniyle sık sık depremlerin yaşandığı ülkemizde bu kez Burdur korkutan bir depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen söz konusu depremin ardından gün itibariyle yaşanan depremleri listedik. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler haritası...

        • 2

          BURDUR'DA DEPREM!

          AFAD verisi ile Burdur'un Yeşilova ilçesinde saat 08.28'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

          Konuyla ilgili yeni açıklamalar gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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