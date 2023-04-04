Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasındaki Suriye konulu toplantı Moskova'da başladı

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı Moskova'da başladı.

Giriş: 04.04.2023 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasındaki Suriye konulu toplantı Moskova'da başladı
AA

Rusya Dışişleri Bakanlığında, Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık ediyor.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye'yi temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılıyor.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Moskova görüşmeleri, 4 ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılması arzu edilen toplantı için bir anlamda zemin yoklaması olacak.

Taraflar, bakanların hangi gündemle toplanabileceği ve hangi işbirliği alanlarını değerlendirebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacak.

Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İşte en çok çay tüketen ülkeler!
İşte en çok çay tüketen ülkeler!
Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret
Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret
Bayat ekmekleri çöpe atmaya son! İşte pratik 3 tarif!
Bayat ekmekleri çöpe atmaya son! İşte pratik 3 tarif!
Hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldü!
Hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.