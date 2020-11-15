MİLLİLER, 585. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 585. maçına çıkacak. Milliler, 311'i resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 221 kez sahadan galip ayrılırken, 223 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 772 gol atarken, kalesinde 833 gol gördü.